柬埔寨再傳禽流感死亡病例 2歲女童不治

禽流感再奪命，柬埔寨2歲女童接觸病雞後不治；示意圖。（資料照）

〔記者陳成良／綜合報導〕柬埔寨衛生部26日證實，該國東南部波羅勉省（Prey Veng）一名兩歲女童因感染H5N1禽流感病毒死亡，這是該國今（2025）年第2起禽流感致死案例。

法新社報導，根據柬國衛生部聲明，這名幼童在家中雞籠附近玩耍時感染病毒，雞籠中約有15隻雞隻已死亡，其餘家禽也出現病徵。女童於週二因發燒、咳嗽及呼吸困難等症狀不治，後續檢驗確認感染H5N1病毒株。

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調查顯示，該名女童經常在家中養雞的區域「睡覺和玩耍」，而這些家禽近期大量死亡，成為病毒的主要傳染源。柬埔寨衛生部已啟動調查，進一步釐清此次病毒來源與傳播路徑。

今年1月，柬埔寨曾出現一名28歲男子因食用受感染雞肉而死於禽流感的案例。這些陸續出現的人類感染案例引發衛生當局高度警戒。

世界衛生組織（WHO）去（2024）年7月曾發出警告，指出全球對禽流感的監測工作不完善，正在阻礙各國有效管理H5N1病毒對人類構成的風險。WHO已呼籲各國加強對動物和人類的流感監測與通報，並積極分享病毒樣本和基因序列資料，以助全球防疫工作。

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