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攝護腺健康指數 罹癌篩檢更精準

2025/03/30 05:30
攝護腺健康指數 罹癌篩檢更精準

▲抽血檢驗攝護腺健康指數（PHI），可減少不必要切片。(照片提供／王碧娥）

文／王碧娥

58歲的陳先生，近期出現排尿困難和夜尿增多的情況。就醫接受PSA檢測，數值為7.2ng/mL，進一步接受攝護腺健康指數（PHI）檢測數值為28。醫師建議陳先生做進一步檢查，以確認有無罹患攝護腺癌。

攝護腺癌是全球男性常見癌症之一，根據衛福部國健署111年癌症登記報告指出，台灣攝護腺癌發生率是男性癌症中的第3名、死亡率是第6名，好發年齡為60到80歲。由於攝護腺癌早期症狀不明顯，因此45歲以上男性，最好每年定期接受抽血檢測攝護腺指數篩檢（PSA），若PSA大於4ng/mL，則建議進一步檢查甚至接受切片。

對攝護腺癌預測能力優於PSA

然而攝護腺切片為侵入性檢查，有引發感染的風險與出血等副作用，且數值稍高（4-10ng/mL）的病人切片檢查陽性率偏低。美國國家綜合癌症網路（NCCN）在2024年第2版有關攝護腺癌早期診斷指南中，甚至建議病人接受攝護腺切片前先尋求第二或第三意見。

攝護腺健康指數（PHI）為目前證據力最強的檢測方法之一，已被證實對攝護腺癌的預測能力遠優於PSA，且於2012年正式被美國食品藥物管理局（FDA）核准，當病人的PSA值為4-10ng/mL時，PHI可以當作病人是否需要進一步接受攝護腺切片的第二參考依據，進而增加切片診斷的精準性。

PHI是採抽血檢測方式，目前已納入健保給付，病患可先看門診諮詢泌尿科醫師，以接受進一步檢查。

◎PHI數值代表的意義

●若PSA檢驗值落在4-10ng/mL時，PHI值落在0-25，平均罹癌機率為5%，建議定期追蹤。

●若PHI值落在25-35，平均罹癌機率為7.5%，可能需要進一步檢查。

●若PHI值落在35-55，平均罹癌機率為26%，需要進一步檢查。

●若PHI值落在〉55，平均罹癌機率為44.0%，建議考慮攝護腺組織切片檢查，依據PHI值所對應的罹癌機率，評估執行攝護腺組織切片的必要性。

（作者為基隆長庚醫院檢驗醫學科主任）

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