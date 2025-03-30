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頸動脈狹窄 天氣驟變易中風

2025/03/30 05:30
頸動脈狹窄 天氣驟變易中風

▲頸動脈超音波可診斷頸動脈是否有斑塊及狹窄的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／邱詡懷

近日天氣變化大，1名年約50歲的男子，在無重大疾病史的情況下突然發生中風。他平時保持良好的生活習慣，並無抽菸或飲酒，然而某天在家中休息時，突然感到右側脖子疼痛，隨後出現頭暈、視力模糊等症狀，並且出現語言不清和左側肢體無力。幸運的是，家人及時將其送醫，並接受治療。

經過頸動脈超音波檢查，患者被確診為頸動脈狹窄，並因此發生中風。這類中風通常是由於頸動脈的動脈硬化或狹窄所致，當血液流動受到限制時，腦部的血液供應不足，從而引發中風。

三高或高齡 屬高危險群

頸動脈狹窄通常是動脈粥樣硬化的結果，通常因為「三高」等疾病加速血管內壁的損傷和脂肪沉積，導致血管變窄，影響血流。一旦出現頭暈、視力模糊、語言不清等症狀，應及時就醫，避免錯過治療時機。

頸動脈狹窄的高危險群包括：長期高血壓、高膽固醇、糖尿病患者，以及年齡較大的高齡長輩。然而，有一部分的民眾已患頸動脈狹窄而不自知，也就是醫學上的無症狀頸動脈狹窄，或是部分患者症狀輕微，只有頭昏暈眩尚未出現肢體無力等症狀，沒有及早診斷，而錯失了預防中風的良好時機。

（作者為桃園中壢長安診所神經內科專科醫師）

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