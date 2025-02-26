台南大北門區唯一 佳里奇美醫院耗資數千萬元成立心導管室

台南佳里奇美醫院耗資數千萬元在上月成立心導管室，讓大北門區急性心肌梗塞的病人可以第一時間獲得妥善治療，成立至今已治療心導管病人47例。（佳奇提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里奇美醫院落實在地醫療，耗資數千萬元在上月成立心導管室，讓大北門區急性心肌梗塞的病人可以第一時間獲得妥善治療，成立至今已治療心導管病人47例（包括緊急導管4例），今天（26日）由奇美醫療決策委員會副主委邱仲慶、佳奇院長周偉倪等人舉行心導管室啟用。

邱仲慶表示，佳奇成立心導管室不僅是醫療在地化的具體實踐，更是大北門區心血管疾病病人的一大福音，同時更引進了新一代的多軸式機械臂心臟血管攝影系統，廣泛應用於成人、兒童心臟科的診斷和治療服務以及電生理檢查和微創手術。

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周偉倪指出，佳奇成立以來，為病患提供全方位的醫療照護，隨著心導管室的成立及新一代多軸式機械臂心臟血管攝影系統的導入，代表佳奇在心臟科的領域又邁出重要的一步，它不僅能提高我們的診療效率，還能為病患帶來更精確、更安全的治療。

佳奇心臟內科兼心導管室主任李畊緯說，過去幾年因為院內空間與醫事人員不足，無法設立心導管室，病人因此要轉診到其醫療院所治療，對於民眾就醫實為不便。如今在奇美董事會的全力支持下，佳奇克服了空間及人員問題，上月成立心導管室，至今治療心導管病人47例（含緊急導管4例）、周邊血管14例、節律器2例、PCPS 1例（攜帶型小型葉克膜）。

周偉倪表示，佳奇心導管室建置多軸式機械臂控制系統、整合式智能心血管影像與劑量管理平台等新一代的診斷與治療設備，可提升心血管疾病治療的精準度，並加強治療過程的安全性與處置流程，守護大北門區民眾的健康。

台南佳里奇美醫院耗資數千萬元在上月成立心導管室，讓大北門區急性心肌梗塞的病人可以第一時間獲得妥善治療，成立至今已治療心導管病人47例。（佳奇提供）

台南佳里奇美醫院落實在地醫療，耗資數千萬元在上月成立心導管室，今（26）天舉行啟用。（佳奇提供）

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