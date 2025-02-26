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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

甜點永遠吃得下？科學家：你的「甜點胃」在大腦

2025/02/26 15:56

「甜點胃」真有其事，科學家找到大腦證據；圖為情境照。（圖取自freepik）

「甜點胃」真有其事，科學家找到大腦證據；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為何飽餐一頓後仍對甜點垂涎？德國科學家近期揭開這個日常謎題的答案：「甜點胃」並非想像，而是實際存在於人腦中的生理機制。

福斯新聞（Fox News）25日報導，德國科隆馬克斯·普朗克代謝研究所（Max Planck Institute for Metabolism Research）的研究團隊發現，大腦中傳遞飽足感的神經元，同時也會產生驅動甜食慾望的訊號。研究小組負責人芬瑟勞 （Henning Fenselau） 博士表示：「我們好奇為何即使在飽足狀態下，人們依然會攝取高糖食物，這項發現令我們非常驚訝。」

研究團隊透過老鼠實驗證實，即使完全飽足的老鼠仍會攝取甜食。深入分析顯示，負責這種行為的是一群稱為POMC的神經元。「一旦老鼠接觸到糖，這些神經元就會變得活躍，刺激牠們的食慾，」研究團隊解釋。

為驗證這一發現是否適用於人類，研究人員對志願者進行大腦掃描。結果顯示，人腦對糖的反應與老鼠相似，在同一腦區中，有大量鴉片受體（opiate receptors） 位於飽足神經元附近。

「這項發現有著廣泛的應用前景，」芬瑟勞博士表示，「特別是在肥胖研究和治療方面。」他提出一個重要問題：「由於現代社會中糖無處不在，這種大腦機制是否持續被啟動，進而可能促成肥胖問題的發展？」

目前市面上熱門的GLP-1類減重藥物，如Ozempic（學名：Semaglutide）等，作用於大腦相同區域。芬瑟勞博士指出，未來研究方向包括了解這類藥物是否會干擾新發現的「甜點胃」機制。他補充：「這項發現或許能幫助我們開發額外的化合物，專門針對大腦中渴望糖分的部分，從而減少人們對糖的慾望。」

此研究提供了理解人類飲食行為的重要線索，可能為未來肥胖治療開闢新途徑，特別是針對控制甜食慾望的方面。

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