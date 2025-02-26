滿足偏遠地區長輩「食」的需求 四湖長青食堂中央廚房啟用

四湖鄉長青食堂中央廚房3月3日正式供餐。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕為服務偏遠地區長者餐食，雲林縣四湖鄉公所前年啟動長青食堂中央廚房，今（26）日公所舉辦啟用典禮，宣告中央廚房將於3月3日「起灶」。四湖鄉長吳勁葦表示，中央廚房能服務300位長者餐食，目前已有5村提出需求，期待廚房設置能夠滿足長者飲食。

吳勁葦指出，目前鄉內65歲以上長者共5225人，占全鄉總人口數25.8％，而目前鄉內社區、民間團體舉辦的長青食堂有9處，但偏遠村落的集會場所，多因受限於設備、場地等問題，遲未開辦長青食堂。因此鄉公所清潔隊辦公室正值搬遷之際，故沿用空間打造「長青食堂中央廚房」。廚房整建工程共斥資近1300萬，占地近40坪空間，從去年8月開工，設置廚具、設備。

請繼續往下閱讀...

今公所隆重舉辦啟用典禮，雲林縣長張麗善、立法委員張嘉郡、丁學忠等人出席，與當地村長、民眾們拉下紅布簾，宣告中央廚房將為四湖鄉長者提供溫暖餐食。

吳勁葦表示，中央廚房服務量能可提供300人，目前已有溪底、新庄、湖寮、鹿場、施湖5村申請，3月3日廚房正式「起灶」後便可供150名左右長者用餐，盼未來有更多設施不足的村里加入行列，滿足長輩們「食」的需求。

鹿場村長蕭春德表示，村落距離鬧區最少5公里，許多長輩買飯都需出門，對於其人身安全有所疑慮，因此向公所提出申請需求，啟用後也可以免去長輩交通、行動不便之苦，就近吃熱騰騰的飯菜。

張麗善表示，目前全縣共有187個長青食堂，服務超過200處據點長輩，平均每天中午用餐人數就有1萬5000人，希望有更多長輩們走出來吃飯，增加社會參與度。

四湖鄉長青食堂中央廚房3月3日正式供餐。（記者李文德攝）

四湖鄉公所今舉辦「長青食堂中央廚房」啟用典禮。（記者李文德攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法