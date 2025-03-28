健康網》長期喝咖啡有助降血糖！ 醫點名僅「這款」有效

醫師引述研究指出，長期飲用「黑咖啡」，有助降血糖，有助降低血糖，減少糖尿病風險。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡可說是維持精神必備好物，不過喝咖啡會影響血糖嗎？內分泌新陳代謝科醫師鄭畬方指出，探討此問題前應該先釐清咖啡定義，如果是三合一即溶咖啡絕對會讓血糖飆升；而拿鐵因為牛乳成份含乳糖，即使不額外加糖同樣會影響血糖。根據研究，唯有長期飲用「黑咖啡」，有助降血糖，減少糖尿病風險。

糖尿病患好想喝咖啡？鄭畬方於臉書發文指出，在討論糖友能不能喝咖啡的問題前，應該先說明咖啡的定義，例如「即溶三合一咖啡」在他眼中只是糖水而已，會害血糖飆升；即使是「無糖拿鐵」，因為當中含有牛乳，1杯牛乳約300ml含有約12g的乳糖（1份碳水化合物），牛奶越多含糖量越高，同樣會讓血糖上升。

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醫師指出，即使是無糖拿鐵，因為牛乳成分含有乳糖，牛奶越多含糖量越高，同樣會讓血糖上升；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

每天3至4杯 降第2型糖尿病風險

想要改善血糖問題，建議要喝「黑咖啡」！鄭畬方指出，在2019年的一篇回顧文獻中，刊登於《Journal of Traditional and Complementary Medicine, JTCM》期刊，討論了咖啡對於血糖幾個不同的要點：

第1是在多數流行病學研究文獻中都看到類似結論，每天喝3至4杯黑咖啡相較於沒有喝咖啡，可以有效減少約25%第2型糖尿病發生率；第2是針對短期的隨機分組研究，飲用咖啡反而是會暫時造成血糖的上升。

第1個跟第2個結論不是相斥嗎？鄭畬方說，所以接著來看第3個結論，針對長期的隨機分組研究，長期飲用咖啡會讓血糖下降。

長期飲用黑咖啡 可增胰島素敏感度

他進一步解釋，短期與長期飲用咖啡對血糖影響呈相反結果，目前推論來自於咖啡中物質的作用時間有關，短期可能造成腎上腺素效果變強，儘管代謝變快，但同時也更傾向升糖的結果；但是長期飲用，咖啡中含有大量多酚類及咖啡醯奎尼酸等，長期下來可以增加胰島素的敏感度（促進血糖利用），減少肝臟釋放肝糖，以及促進代謝的功效，所以最終導致血糖下降。與流行病學中可以減少糖尿病發生的結論是相符合的。

心悸問題少喝咖啡 另尋他法降血糖

鄭畬方提醒，儘管聽起來喝咖啡好像對血糖還不錯，不過若有心悸問題就建議避免，畢竟世間上所有食物、藥物的效用，都會因為每個人的體質不同而有差異，那所以如果喝咖啡會讓你不舒服，還有很多其他的方法可以降血糖，此時就不用太執著於喝咖啡來調控血糖。

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