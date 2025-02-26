自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

挺過了！全台急診塞爆 彰基急重症3箭齊發還有空床

2025/02/26 15:19

彰基護理師表示，雖然大家身體疲累，但內心確有感受到總院長與主管對的暖心照顧。（彰基提供）

彰基護理師表示，雖然大家身體疲累，但內心確有感受到總院長與主管對的暖心照顧。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕全台醫院急診室塞爆，醫護人員壓力爆表，彰化基督教醫院加護病房昨晚（25日）神奇的出現3個空床，總院長陳穆寬對此指出，長時間加護病房151床每天都滿床，常有20幾位急重症病人在等加護病房，經過3箭齊發扛下壓力，從過年到現在，昨天晚上醫護人員終於可以好好睡一覺。

彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，因為7大分院遍布南投、彰化、雲林3個農業線，因此要承接這個農業線所轉來的急重症病人，壓力應該是最大。在全台病人大塞車的情況下，為什麼可以撐過急診壅塞難關？彰基發言人張尚文指出：主要靠3箭齊發。

彰基總院長陳穆寬（左1）每天清晨6點多就出現在醫院各個角落，下達相關指令。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左1）每天清晨6點多就出現在醫院各個角落，下達相關指令。（彰基提供）

張尚文說明，彰基沒有關病房，近幾年為了搶救急重症還不斷增加加護病房床數。近幾年全台醫學中心都因為人力荒而關病房，造成急診的病人擠在急診室，彰基因為近幾年大力改革、興利除弊，除了提高醫護人員待遇還反霸凌、營造友善的醫護職場氣氛，大大的改善了這個問題。

他強調，全台22家醫學中心當中，仍有多家門診占比超標，去（2024）年甚至有醫院高達60%以上。但彰基在總院長陳穆寬7年來大力改革下，不僅沒有在大缺工時代，因為人力不足而關床，還透過強化急重難症照護，使門診占比從53%逐年降至去年49%，不但是中部4家醫學中心第1，在台灣也名列前茅。

張尚文說，總院長強調醫院是救人的地方，不是賺錢的地方，更不可以成為傷害病人的地方，醫院就是要行公義、好憐憫用愛心來救人，因此有護理師說在這一波病人潮之中，他們都生病生過一輪了，但是仍然勇敢的堅守崗位。

護理部主任李雅文指出，看到彰基3千多位護理師，為了病人付出這麼多，她的心中非常感動，總院長陳穆寬每天都穿著工作服和全體同仁站在第一線，這幾天還囑咐說護理人員太累了，希望能讓醫護人員充分的休息，才有韌性走更遠的路，讓護理人員們都非常的感動。

彰基急診護理師堅守崗位，總院長陳穆寬（右1）特地在清晨7點多到場為她們加油打氣。（彰基提供）

彰基急診護理師堅守崗位，總院長陳穆寬（右1）特地在清晨7點多到場為她們加油打氣。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬自掏腰包點外賣，犒賞急診和急診觀察室小夜、大夜、白班的護理師。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬自掏腰包點外賣，犒賞急診和急診觀察室小夜、大夜、白班的護理師。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中