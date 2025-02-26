挺過了！全台急診塞爆 彰基急重症3箭齊發還有空床

彰基護理師表示，雖然大家身體疲累，但內心確有感受到總院長與主管對的暖心照顧。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕全台醫院急診室塞爆，醫護人員壓力爆表，彰化基督教醫院加護病房昨晚（25日）神奇的出現3個空床，總院長陳穆寬對此指出，長時間加護病房151床每天都滿床，常有20幾位急重症病人在等加護病房，經過3箭齊發扛下壓力，從過年到現在，昨天晚上醫護人員終於可以好好睡一覺。

彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，因為7大分院遍布南投、彰化、雲林3個農業線，因此要承接這個農業線所轉來的急重症病人，壓力應該是最大。在全台病人大塞車的情況下，為什麼可以撐過急診壅塞難關？彰基發言人張尚文指出：主要靠3箭齊發。

請繼續往下閱讀...

彰基總院長陳穆寬（左1）每天清晨6點多就出現在醫院各個角落，下達相關指令。（彰基提供）

張尚文說明，彰基沒有關病房，近幾年為了搶救急重症還不斷增加加護病房床數。近幾年全台醫學中心都因為人力荒而關病房，造成急診的病人擠在急診室，彰基因為近幾年大力改革、興利除弊，除了提高醫護人員待遇還反霸凌、營造友善的醫護職場氣氛，大大的改善了這個問題。

他強調，全台22家醫學中心當中，仍有多家門診占比超標，去（2024）年甚至有醫院高達60%以上。但彰基在總院長陳穆寬7年來大力改革下，不僅沒有在大缺工時代，因為人力不足而關床，還透過強化急重難症照護，使門診占比從53%逐年降至去年49%，不但是中部4家醫學中心第1，在台灣也名列前茅。

張尚文說，總院長強調醫院是救人的地方，不是賺錢的地方，更不可以成為傷害病人的地方，醫院就是要行公義、好憐憫用愛心來救人，因此有護理師說在這一波病人潮之中，他們都生病生過一輪了，但是仍然勇敢的堅守崗位。

護理部主任李雅文指出，看到彰基3千多位護理師，為了病人付出這麼多，她的心中非常感動，總院長陳穆寬每天都穿著工作服和全體同仁站在第一線，這幾天還囑咐說護理人員太累了，希望能讓醫護人員充分的休息，才有韌性走更遠的路，讓護理人員們都非常的感動。

彰基急診護理師堅守崗位，總院長陳穆寬（右1）特地在清晨7點多到場為她們加油打氣。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬自掏腰包點外賣，犒賞急診和急診觀察室小夜、大夜、白班的護理師。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法