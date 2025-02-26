台北市早療補助加碼 0到18歲最多每月可請6千

社會局去年針對0到6歲早療補助加碼，今年將範圍擴及6至18歲兒少。（社會局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市每年約新增2、3千名遲緩兒確診，台北市社會局推動早期療育補助，設籍台北市0至18歲的發展遲緩兒少，均能請領補助。該局去（2024）年針對0至6歲區間加碼1千元；今年則將範圍擴及6至18歲兒少也加碼1千元，持續滿足舒緩弱勢家庭延伸療育的需求。

社會局表示，設籍北市0至6歲兒童，經醫院開具綜合報告書或疑似發展遲緩、發展遲緩證明書或領有身心障礙證明，就可以申請補助，使用於醫療或是訓練，非低收戶每人每月可補3千元；低收戶每人每月可補5千元。2024年起各調升1千元，可請領補助來到4千及6千元，近兩年受益人數近萬人，有超過7萬人次接受補助。

請繼續往下閱讀...

社會局指出，療育需求不因年齡增長而停止，為協助有需求的弱勢兒少6歲後可以持續接受療育，並舒緩相關醫療負擔，該局2022年10月起針對北市弱勢兒少醫療補助中，新增6歲至未滿18歲療育訓練費用，非低收戶每人每月補助3千、低收戶每人每月補助5千元。今年起，低收入戶每人每月補助額度提高為6千元、中低收入戶、領有台北市緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少每人每月補助額度提高為4千元。近兩年補助230人、519人次，持續滿足舒緩弱勢家庭延伸療育的需求。

社會局長姚淑文說，北市6到18歲療育訓練費補助為全國年齡涵蓋率最廣，針對低收入戶補助也最高，當孩子進入新的學習階段，急需更多關懷與協助時，家長可以利用這項補助資源，確保孩子在適應過程中獲得所需的幫助與照顧，減輕家長的憂慮，並讓孩子在學校的生活更加順利。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法