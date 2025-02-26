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健康 > 杏林動態

愛妻離世 營造商捐贈高頂救護車完成摯愛遺願

2025/02/26 15:13

愛妻離世，營造商捐贈高頂救護車完成摯愛遺願。（苗栗縣府提供）

愛妻離世，營造商捐贈高頂救護車完成摯愛遺願。（苗栗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣知名的營造商金樹營造董事長羅金樹，由於愛妻羅張阿絲2月初不敵病魔辭世，羅金樹雖深感悲慟，但為了完成愛妻遺願，羅金樹今（26）日在後龍福祿壽生命藝術園區捐贈一輛市價達471萬元、配備多項先進救護器材的救護車給苗縣府消防局，讓愛妻遺願化成大愛。

苗縣府消防局表示，羅金樹與羅張阿絲伉儷攜手57年，白手起家，辛勤建立頗具規模的營造公司。原本羅張阿絲於去（2024）年就籌備捐贈救護車事宜，但因不敵病魔於今（2025）年2月辭世，羅金樹完成其遺願，延續其慈悲關懷社會的大愛精神。

縣府消防局表示，羅金樹捐贈的高頂救護車另配備自動心肺復甦機、鋁合金椅式擔架床、影像式喉頭鏡及智慧型訓練假人模型等先進救護器材，市價約471萬元，將配發給通霄消防隊投入救護行列。

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