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大家都有風險 帶狀疱疹痊癒後仍會神經痛！醫：疫苗降痛感

2025/02/26 14:24

基隆市62歲送貨員阿強得了帶狀疱疹痊癒後引發神經痛，經一年的治療才完全康復。（衛福部基隆醫院提供）

基隆市62歲送貨員阿強得了帶狀疱疹痊癒後引發神經痛，經一年的治療才完全康復。（衛福部基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆1名市場送貨員阿強（化名，62歲），有天突然左胸疼痛，第3天在疼痛處爆發出紅色皮疹，就醫才知道得了帶狀疱疹。吃了抗病毒藥物後，水泡逐漸消失，左胸仍整天傳來陣陣刺痛與灼熱感，晚上也無法睡覺、失眠，甚至影響到工作。經衛福部基隆醫院神經科醫師黃宥寧評估是屬於神經痛，為阿強開了專門治療神經痛的藥物，折磨了1年後，阿強才完全康復，終於能好好睡覺，工作也逐漸回歸正軌。

黃宥寧指出，帶狀疱疹就是一般俗稱的「皮蛇」，會在皮膚表面產生帶狀紅色皮疹、水泡與疼痛，好發於年長者及免疫功能低下的病人，是水痘病毒感染的再復發，曾得過水痘的病人，在水痘痊癒後，病毒潛伏在體內的神經節中，身體免疫力下降的時候，就會突然爆發並長出水泡。

黃宥寧醫師指出，由於神經是從脊椎向肢體延伸，皮疹及水泡沿著神經的方向生長，呈現帶狀、像條蛇一樣，被稱為「皮蛇」，通常病人在疼痛1至3天後會長出水泡。

黃宥寧說，約有1成左右的病人會在水泡痊癒後產生局部的神經痛，且年紀越長機率越高，阿強就是典型的神經痛，有刺痛、麻痛、火燒以及搔癢等，需要服用特殊的神經痛藥物來緩解，一般常用的止痛藥往往無效。一般疱疹後神經痛約在3至6個月會緩解，有少數人的疼痛會維持超過1年以上。

黃宥寧醫師評估後，為阿強開立了專門治療神經痛的藥物，阿強在被神經痛折磨了1年後，終於能好好睡覺，工作也逐漸回歸正軌。

黃宥寧指出，雖然大部分的人一輩子應該只會得1次帶狀疱疹，但對免疫功能低下的人來說仍有復發的可能；根據衛生福利部疾病管制署估計，國人一生有32.2％的機率得到帶狀疱疹，痛起來讓人痛不欲生，若經濟許可，建議接種帶狀疱疹疫苗，就算病發也能降低產生神經痛的機率。

醫師建議接種帶狀疱疹疫苗，就算病發也能降低產生神經痛的機率。（衛福部基隆醫院提供）

醫師建議接種帶狀疱疹疫苗，就算病發也能降低產生神經痛的機率。（衛福部基隆醫院提供）

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