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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

6旬婦人腹部隆起如懷孕 竟是子宮內避孕器惹禍

2025/02/26 13:12

陳嘉霖醫師建議，如已無避孕需求或是停經，應取出子宮內避孕器。（圖片非當事人，記者張軒哲攝）

陳嘉霖醫師建議，如已無避孕需求或是停經，應取出子宮內避孕器。（圖片非當事人，記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕一名六旬婦人，長期因失智造成記憶困擾，忘記自己曾在年輕時放置「子宮內避孕器」。因未取出使他的腹部逐漸隆起，宛如懷孕婦女，經檢查後發現是子宮內避孕器未取出，導致子宮內感染而化膿，使子宮脹大到猶如懷孕20多週的大小。由於感染嚴重，已經無法依靠抗生素藥物治療，經手術切除子宮，順利恢復健康。

光田醫院婦產部醫師陳嘉霖指出，這名婦人因患有失智症，忘記曾放過的子宮內避孕器超過十多年以上未取出，最後導致子宮感染化膿而切除子宮。由於子宮內避孕器可放置數年之久，許多人因為各種因素忘了取出。對於人體而言，子宮內避孕器是外來物質，若子宮內避孕器長期留置，可能會被子宮組織包覆而難以取出，增加取出難度，甚至發生位移或是穿透，影響週邊器官腸子、膀胱或腹腔。此外，子宮內避孕器長期放置會增加感染風險，並可能引發子宮膿瘍或骨盆腔炎症。

陳嘉霖指出，不同類型的子宮內避孕器放置的時間不同，一般建議不要超過5年，而且建議每年進行超音波追蹤位置是否正確。如果已經沒有避孕需求或是停經，應將子宮內避孕器取出以避免長期放置帶來的危險。

為了幫助女性更全面地了解身體變化，及早發現潛在風險，光田醫院婦產部特別於3月1日下午兩點，在向上院區A棟大廳與333藝廊咖啡廳舉辦「找回妳的專屬節奏，月月安穩不再難」健康講座。由陳嘉霖主講，深入探討月經失調以及婦科癌症等婦科常見問題的診斷與治療方式。營養師高紹庭分享如何透過飲食與生活調養體質，無論是調整月經、備孕準備，還是減重與提升代謝，都能幫助女性找到適合自己的健康方案。

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