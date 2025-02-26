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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

改善呼吸困難減惡化風險 COPD首款生物製劑在台獲准上市

2025/02/26 12:54

COPD急性發作時，患者常出現呼吸困難、咳嗽、痰液增多等症狀，並可能引發心臟衰竭、肺炎或肺栓塞等併發症。（圖取自shutterstock）

COPD急性發作時，患者常出現呼吸困難、咳嗽、痰液增多等症狀，並可能引發心臟衰竭、肺炎或肺栓塞等併發症。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣有超過84萬名慢性阻塞性肺病（COPD）患者，每年更有逾6000人因此喪命。COPD急性發作時，患者常出現呼吸困難、咳嗽、痰液增多等症狀，並可能引發心臟衰竭、肺炎或肺栓塞等併發症，即使接受標準治療，仍有約半數的患者會經歷急性惡化，好消息是，最新研究顯示，生物製劑能有效減少這些惡化事件的發生，為COPD患者帶來新的治療希望。

台灣慢性阻塞性肺病學會理事長、林口長庚胸腔內科系主任林鴻銓表示，COPD名列國內第9大死亡率疾病，且約50%的患者即使接受三合一療法（ICS+LABA+LAMA），仍無法避免急性惡化，這些急性發作不僅會影響患者健康，還可能導致高住院率、再入院率，並加速病情進展。

林鴻銓解釋，當病人在14天內出現呼吸困難、咳嗽和痰液增多，代表病情急性惡化。這些症狀通常是因為氣道炎症加重、痰液過多和氣體滯留所引起，進一步加重呼吸困難。此外，COPD患者也容易出現其他急性問題，像是心臟衰竭、肺炎或肺栓塞等，讓病情更加嚴重。

儘管COPD無法完全治癒，但透過適當的預防和治療，可以有效控制病情。最新研究顯示，生物製劑能抑制炎症因子，顯著降低中重度COPD的惡化發生率。衛福部食藥署今年核准首款生物製劑用於COPD治療，這款新藥將成為針對嗜伊紅性白血球表現型COPD成人患者的附加維持治療。

林鴻銓說，對於使用三合一療法後仍未能有效控制病情的COPD患者，這款新藥的問世可減少因病惡化所帶來的痛苦，除在台灣獲得批准，也在美國、歐盟等主要市場取得使用許可，幫助全球更多COPD患者改善病情。

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