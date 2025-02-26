自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

「影像喉頭鏡」插管更安全 減病患插管風險、降低不適

2025/02/26 12:51

麻醉部醫師陳賓信說明，影像喉頭鏡在葉片前端，加裝高解析防霧攝影鏡頭，能即時地將呼吸道影像傳遞，協助醫療團隊精準放置氣管內管。（新竹台大分院提供）

麻醉部醫師陳賓信說明，影像喉頭鏡在葉片前端，加裝高解析防霧攝影鏡頭，能即時地將呼吸道影像傳遞，協助醫療團隊精準放置氣管內管。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕47歲W小姐之前手術全身麻醉，術後拔管後聲音沙啞、喉嚨痛了好幾天，這次在新竹台大分院生醫竹北院區術前麻醉評估門診，擔憂的向醫師提出詢問；醫師耐心傾聽後說明，手術將使用影像喉頭鏡協助插管，減低插管風險及不適，讓W小姐安心許多，術後也恢復良好，喉嚨僅有些微腫脹感，並無其他不適。

新竹台大分院麻醉部醫師陳賓信說明，全身麻醉後因病人呼吸受抑制，通常會在病人睡著後插管，用呼吸器來維持病人正常呼吸。過去使用傳統喉頭鏡插管，將喉頭鏡葉片放至病人口中適當位置、調整視野，醫師需直接看著喉部聲門將氣管內管放入病人氣管。

近30年來影像喉頭鏡發展逐漸成熟普及，影像喉頭鏡在葉片前端加裝高解析防霧攝影鏡頭，即時地將呼吸道影像傳遞，並放大於液晶螢幕，協助醫療團隊精準放置氣管內管，增加插管成功率，也減少組織牽扯、低血氧及呼吸道損傷等風險。

陳賓信解釋，某些影像喉頭鏡搭配拋棄式葉片耗材，更能減少傳染性病菌暴露的風險，特別利於困難插管（如有肥胖、睡眠呼吸中止症、頭頸部腫瘤、有頸椎等問題）、心血管風險高及有感染風險的病人。

陳賓信建議，近年影像喉頭鏡插管技術普及，有效提升病人麻醉插管安全性及照護品質，民眾若有相關病史或麻醉不適的經驗，可於術前麻醉評估門診與麻醉醫師諮詢，預先與醫師討論及溝通，經評估後訂立最適合的麻醉計畫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中