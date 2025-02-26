「影像喉頭鏡」插管更安全 減病患插管風險、降低不適

麻醉部醫師陳賓信說明，影像喉頭鏡在葉片前端，加裝高解析防霧攝影鏡頭，能即時地將呼吸道影像傳遞，協助醫療團隊精準放置氣管內管。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕47歲W小姐之前手術全身麻醉，術後拔管後聲音沙啞、喉嚨痛了好幾天，這次在新竹台大分院生醫竹北院區術前麻醉評估門診，擔憂的向醫師提出詢問；醫師耐心傾聽後說明，手術將使用影像喉頭鏡協助插管，減低插管風險及不適，讓W小姐安心許多，術後也恢復良好，喉嚨僅有些微腫脹感，並無其他不適。

新竹台大分院麻醉部醫師陳賓信說明，全身麻醉後因病人呼吸受抑制，通常會在病人睡著後插管，用呼吸器來維持病人正常呼吸。過去使用傳統喉頭鏡插管，將喉頭鏡葉片放至病人口中適當位置、調整視野，醫師需直接看著喉部聲門將氣管內管放入病人氣管。

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近30年來影像喉頭鏡發展逐漸成熟普及，影像喉頭鏡在葉片前端加裝高解析防霧攝影鏡頭，即時地將呼吸道影像傳遞，並放大於液晶螢幕，協助醫療團隊精準放置氣管內管，增加插管成功率，也減少組織牽扯、低血氧及呼吸道損傷等風險。

陳賓信解釋，某些影像喉頭鏡搭配拋棄式葉片耗材，更能減少傳染性病菌暴露的風險，特別利於困難插管（如有肥胖、睡眠呼吸中止症、頭頸部腫瘤、有頸椎等問題）、心血管風險高及有感染風險的病人。

陳賓信建議，近年影像喉頭鏡插管技術普及，有效提升病人麻醉插管安全性及照護品質，民眾若有相關病史或麻醉不適的經驗，可於術前麻醉評估門診與麻醉醫師諮詢，預先與醫師討論及溝通，經評估後訂立最適合的麻醉計畫。

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