泡茶可去除水中重金屬！研究：紅茶效果最佳

研究發現，來泡茶能去除水裡的重金屬。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》報導，科學家發現，泡茶除了提神醒腦，還可能具有去除水中重金屬的功效。美國西北大學的研究團隊發現，茶葉能與水中的重金屬離子結合，有效降低重金屬濃度。

該研究第一作者辛德爾（Benjamin Shindel）表示，過去科學家多關注茶葉中的風味化學物質對健康的益處，但這項新研究則提供了另一種解釋。他說：「我認為另一個更合理的解釋可能是，茶葉能去除水中的重金屬。」研究發現，一杯沖泡5分鐘的紅茶能降低水中鉛離子濃度約15%。

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雖然研究團隊沒有測試其對健康的影響，但辛德爾指出，即使在英國這樣飲用水鉛含量普遍較低的地區，茶葉仍可能發揮作用。他表示：「茶可能在邊際上些微減少了人們對金屬的攝取，或許就英國整體人口而言，這也些微降低了與金屬攝取相關的疾病。」先前的研究顯示，喝茶可能降低中風、失智，甚至死亡的風險。

這項研究發表於《美國化學學會食品科學與技術期刊》（ACS Food Science & Technology）。辛德爾和同事們使用不同批次、含有已知濃度重金屬離子的水來沖泡茶葉，並在不同浸泡時間後檢測這些重金屬離子的濃度，同時以不含茶葉的溶液作為對照組。

實驗結果顯示，紅茶能降低所有受測金屬離子的濃度，包括鉛、鉻和鎘。研究團隊接著以鉛進行深入研究，發現較長的沖泡時間和較高的水溫，能更有效地降低鉛離子濃度。此外，磨碎的茶葉比完整茶葉的效果更好。

研究團隊還發現，在他們測試的樣本中，以浸泡24小時達平衡狀態而言，紅茶、綠茶和白茶降低水中鉛離子濃度的效果，比洋甘菊茶、博士茶（Rooibos，南非國寶茶）和烏龍茶更佳。

至於茶包，材質也會影響效果。空的纖維素茶包能降低鉛離子濃度，而空的棉質和尼龍茶包則沒有效果。

未參與這項研究的美國布林莫爾學院（Bryn Mawr College）教授法蘭柯爾（Michelle Francl）表示：「如果你擔心水中有重金屬，別以為喝茶就能解決問題。」但她補充，這項研究「為開發永續、普及的方法來去除水中的污染物，指出了有趣的方向，這在世界許多地方都是重要的需求。」

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