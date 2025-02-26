健康網》喝湯竟能助減重！ 醫點「3關鍵」好處

醫師建議，飯前喝碗湯，暖胃又能瘦身；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝碗湯暖胃又能助減重！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述國外研究指出，喝湯有助於減肥，因湯品低熱量高水分，可延緩胃排空、減少進食量，又能穩定血糖，建議飯前喝碗湯，助瘦身。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文引述1項美國研究，探討喝湯與體重管理的關係，結果發現，經常喝湯者BMI平均降低1、腰圍平均減少3.4公分，且過重或肥胖的風險大幅降低39%，顯示出喝湯對減重有顯著幫助。

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研究發現，經常喝湯者BMI平均降低1、腰圍平均減少3.4公分，且過重或肥胖的風險大幅降低39%；圖為情境照。（圖取自freepik）

為什麼喝湯能幫助減重？蕭捷健指出，喝湯的減重效果來自於它的「低熱量高水分」特性，具體好處包括以下3點，建議飯前喝碗湯，暖胃又能瘦身：

1.延緩胃排空：湯的高水分特性能讓胃排空的時間變慢，延長飽足感，讓你不容易感到餓。

2.減少進食量：喝湯後胃容量被部分佔據，後續進食的量會自然減少，下視丘的飽足中心持續被刺激，總熱量攝取也會降低。

3.穩定血糖，降低胰島素濃度：湯中的水分和營養成分有助於穩定血糖，避免血糖快速上升，進而減少胰島素分泌，對體重管理非常有利。

醫師表示，湯中的水分和營養成分有助於穩定血糖，避免血糖快速上升；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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