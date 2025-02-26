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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》天天吃「塑」？ 醫：小心傷腸道、代謝恐致癌

2025/02/26 12:01

研究顯示，塑膠微粒可能影響腸道、代謝、內分泌，甚至提高癌症風險；示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，塑膠微粒可能影響腸道、代謝、內分泌，甚至提高癌症風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在外用餐時，使用免洗筷、塑膠湯匙等一次性餐具；在家叫外送時，更是使用大量的一次性餐具，小心無形中吃下超多塑膠微粒！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒彙整多項研究提醒，使用一次性餐具雖然方便，但塑膠微粒的健康風險不容忽視。長期攝入這些塑膠微粒可能影響腸道、代謝、內分泌，甚至提高癌症風險。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，這些便利的容器不僅製造了大量塑膠垃圾，還可能將塑膠微粒（microplastics）帶入我們的飲食中，對健康構成潛在威脅。有研究顯示，每週叫1-2次外送，體內平均會累積約170-638種塑膠微粒。追蹤2,000名受試者發現，每週叫外送5次以上者，糞便中PET（聚乙烯對苯二甲酸脂）微粒含量是少用者的3.5倍。

不只如此，外送使用這些塑膠容器盛裝熱食，會使其塑膠代謝產物，尿液中的雙酚A（bisphenol A, BPA）濃度上升2-4倍。在人類數據中，高頻率接觸塑膠產品，心血管疾病風險增加了13%；更有動物實驗顯示，長期接觸這些一次性餐盒，會改變腸道菌群，引發發炎反應和氧化反應，導致心肌損傷和心血管疾病。

實驗顯示，盛裝熱湯或油炸食品15分鐘後，單個餐盒可釋放超過250億個奈米級塑膠微粒。這些微粒的直徑小於人類頭髮的1/70，能輕易穿透生物屏障；示意圖。（資料照）

實驗顯示，盛裝熱湯或油炸食品15分鐘後，單個餐盒可釋放超過250億個奈米級塑膠微粒。這些微粒的直徑小於人類頭髮的1/70，能輕易穿透生物屏障；示意圖。（資料照）

黃軒提及，市售外送餐盒，多採用聚丙烯（PP）或聚苯乙烯（PS）材質。當接觸高溫食物（超過70°C）時，其表面結構會發生變化。實驗顯示，盛裝熱湯或油炸食品15分鐘後，單個餐盒可釋放超過250億個奈米級塑膠微粒。這些微粒的直徑小於人類頭髮的1/70，能輕易穿透生物屏障。

如何減少外賣塑膠微粒攝入？黃軒建議4方式：首先可選擇安全容器，避免使用一次性塑膠餐盒，改用玻璃、不鏽鋼、陶瓷容器，若要使用一次性餐盒，優先選擇PP（聚丙烯）5號塑膠，相對較耐熱，較不易釋放塑膠微粒；再者，應避免高溫接觸塑膠，如微波加熱、放置熱食；可減少對外送的依賴，多選擇自煮或環保餐盒，或是使用環保外賣選項；最後，最有效的方式還是別叫外送，自己煮最健康。

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