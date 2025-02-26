自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子1歲半還不會說話？ 醫：這些徵兆需及早就醫

2025/02/26 14:13

胡皓淳說，6至12個月，孩子開始模仿聲音，能發出如「爸爸」、「媽媽」等單音；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳說，6至12個月，孩子開始模仿聲音，能發出如「爸爸」、「媽媽」等單音；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信不少家有小小孩的家庭，每天都很關心孩子的健康。許多家長常因孩子語言發展遲緩而感到擔憂，特別是在孩子一歲半仍未開口說話時，更不免焦慮。

輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，兒童語言發展雖有基本里程碑，但時間並非絕對，稍早或稍晚皆屬正常範圍。然而，若出現明顯落後的情況，就需特別留意。

胡皓淳指出，語言發展的基本階段包括：

●0至6個月：會發出「咿呀」聲，並對聲音產生反應，如轉頭尋找聲音來源。

●6至12個月：開始模仿聲音，能發出如「爸爸」、「媽媽」等單音。

●12至18個月：可說出1至10個簡單詞彙，並理解「把玩具拿來」等簡單指令。

●18至24個月：詞彙量大增，可說20至50個詞，並嘗試組成「要吃」、「抱抱」等簡短句子。

●2至3歲：能組成更長句子，詞彙量達200個以上，並可與大人進行簡單對話。

●3歲以上：語言表達逐漸接近成人，可講述故事或描述簡單事件。

若孩子到一歲半甚至兩歲仍不開口說話，家長應提高警覺。

語言發展遲緩的常見原因

孩子語言發展遲緩可能源自多種因素，包括：

1. 聽力問題：若聽力受損，孩子無法清楚聽見聲音，自然也難以模仿及學習語言。

2. 發音器官異常：先天或後天的舌頭、嘴唇、聲帶等結構異常，會影響發音能力。

3. 語言環境不足：若與孩子互動較少，或語言刺激不足，可能導致語言發展延遲。

4. 自閉症譜系障礙：自閉症可能影響社交與語言能力，使孩子表現出語言發展落後的情況。

5. 發展性語言障礙：此為神經發展問題，專門影響語言學習，通常需要語言治療師介入。

胡皓淳強調，如對聲音無反應、對語言毫無興趣，或不與他人互動，就需注意；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

胡皓淳強調，如對聲音無反應、對語言毫無興趣，或不與他人互動，就需注意；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

哪些情況需儘早就醫？

胡皓淳強調，若孩子出現以下語言發展異常，應及早就醫檢查：

●6個月：對聲音無反應或不發出聲音。

●12個月：未能發出「媽媽」、「爸爸」等單音，或不模仿聲音。

●18個月：詞彙量不足10個，且無法理解簡單指令。

●2歲：無法組成「喝水」、「抱抱」等兩個詞的簡短句子。

●3歲：語言表達不清晰、無法與他人交流，或總是重複相同詞語。

●其他異常：如對聲音無反應、對語言毫無興趣，或不與他人互動。

胡皓淳呼籲，語言是孩子與世界互動的重要工具，一旦發現語言發展遲緩，應儘早就醫檢查並接受必要的治療，幫助孩子健康成長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中