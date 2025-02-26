健康網》孩子1歲半還不會說話？ 醫：這些徵兆需及早就醫

胡皓淳說，6至12個月，孩子開始模仿聲音，能發出如「爸爸」、「媽媽」等單音；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信不少家有小小孩的家庭，每天都很關心孩子的健康。許多家長常因孩子語言發展遲緩而感到擔憂，特別是在孩子一歲半仍未開口說話時，更不免焦慮。

輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，兒童語言發展雖有基本里程碑，但時間並非絕對，稍早或稍晚皆屬正常範圍。然而，若出現明顯落後的情況，就需特別留意。

請繼續往下閱讀...

胡皓淳指出，語言發展的基本階段包括：

●0至6個月：會發出「咿呀」聲，並對聲音產生反應，如轉頭尋找聲音來源。

●6至12個月：開始模仿聲音，能發出如「爸爸」、「媽媽」等單音。

●12至18個月：可說出1至10個簡單詞彙，並理解「把玩具拿來」等簡單指令。

●18至24個月：詞彙量大增，可說20至50個詞，並嘗試組成「要吃」、「抱抱」等簡短句子。

●2至3歲：能組成更長句子，詞彙量達200個以上，並可與大人進行簡單對話。

●3歲以上：語言表達逐漸接近成人，可講述故事或描述簡單事件。

若孩子到一歲半甚至兩歲仍不開口說話，家長應提高警覺。

語言發展遲緩的常見原因

孩子語言發展遲緩可能源自多種因素，包括：

1. 聽力問題：若聽力受損，孩子無法清楚聽見聲音，自然也難以模仿及學習語言。

2. 發音器官異常：先天或後天的舌頭、嘴唇、聲帶等結構異常，會影響發音能力。

3. 語言環境不足：若與孩子互動較少，或語言刺激不足，可能導致語言發展延遲。

4. 自閉症譜系障礙：自閉症可能影響社交與語言能力，使孩子表現出語言發展落後的情況。

5. 發展性語言障礙：此為神經發展問題，專門影響語言學習，通常需要語言治療師介入。

胡皓淳強調，如對聲音無反應、對語言毫無興趣，或不與他人互動，就需注意；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

哪些情況需儘早就醫？

胡皓淳強調，若孩子出現以下語言發展異常，應及早就醫檢查：

●6個月：對聲音無反應或不發出聲音。

●12個月：未能發出「媽媽」、「爸爸」等單音，或不模仿聲音。

●18個月：詞彙量不足10個，且無法理解簡單指令。

●2歲：無法組成「喝水」、「抱抱」等兩個詞的簡短句子。

●3歲：語言表達不清晰、無法與他人交流，或總是重複相同詞語。

●其他異常：如對聲音無反應、對語言毫無興趣，或不與他人互動。

胡皓淳呼籲，語言是孩子與世界互動的重要工具，一旦發現語言發展遲緩，應儘早就醫檢查並接受必要的治療，幫助孩子健康成長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法