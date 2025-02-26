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健康網》春天易累懶得動 5招克服拖延症

2025/02/26 11:21

若發現最近工作效率下降，容易無精打采，或是懶散，可能是春天怠惰，需要調整作息、透過運動喚醒身體，以及吃對食物等調整；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

若發現最近工作效率下降，容易無精打采，或是懶散，可能是春天怠惰，需要調整作息、透過運動喚醒身體，以及吃對食物等調整；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天來了，萬物復甦，欣欣向榮，但卻有許多人到了春天，反而工作效率下降，甚至得到拖延症，容易無精打采，或是懶散。台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，解決春天怠惰有5招，分別為調整作息、透過運動喚醒身體、吃對食物不疲憊、用香氛喚醒專注力，以及設定小目標。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」指出，冬天過後，日照時間變長，生理時鐘需要適應新的光照變化。很多人會因此失眠或是作息被打亂，作息不規律會讓人更容易疲倦和怠惰。因此她強烈建議，一定要規律作息，才能有好精神面對工作！

規律作息精神好

余佳容提供改善作息3技巧，包括：每天固定時間起床 ，避免賴床超過30分鐘；睡前1小時遠離3C產品 ，避免藍光影響睡眠；若下午容易犯睏，建議可以短暫午睡10-20分鐘，但不要一睡就睡1個小時，以免影響夜間睡眠。

如果下午容易犯睏，建議可以短暫午睡10-20分鐘，但不要一睡就睡1個小時，以免影響夜間睡眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

如果下午容易犯睏，建議可以短暫午睡10-20分鐘，但不要一睡就睡1個小時，以免影響夜間睡眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

透過運動喚醒身體

余佳容指出，運動是對抗春天怠惰的最好方法，運動可以促進血液循環、增加能量，並讓身體分泌多巴胺與腦內啡，讓你感到更有動力與幸福感！

◎心理師推薦3運動

●晨間伸展：早上起床後花5分鐘伸展，幫助身體甦醒。

●戶外快走：可以利用午休時間出去走走，曬曬太陽，增強活力。

●輕量運動：瑜伽、舞蹈、跳繩都很好，選擇自己喜歡的運動，讓身體動起來

余佳容強調，運動不需要很激烈，重點是培養規律習慣，讓身體保持動態，避免陷入懶散模式

運動是對抗春天怠惰的最好方法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

運動是對抗春天怠惰的最好方法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

吃對食物不疲憊

飲食不均衡也是導致春天容易怠惰的原因之一。如果吃太多高糖、高油脂食物會讓血糖劇烈波動，就很容易犯睏、沒精神，余佳容建議，要選擇能提升能量的食物。

◎吃了有活力的食物

●蛋白質：雞蛋、魚肉、堅果，幫助維持穩定能量。

●含鐵食物：菠菜、紅肉、豆類，預防疲勞與貧血。

●維生素B群：糙米、香蕉、燕麥，有助於促進新陳代謝。

此外，多喝水（每日約2000ml）避免脫水，讓身體保持最佳運作狀態。

雞蛋等蛋白質有助於維持穩定能量。（圖擷取自photoAC）

雞蛋等蛋白質有助於維持穩定能量。（圖擷取自photoAC）

用香氛喚醒專注力

嗅覺與大腦的專注力有很大的關聯，余佳容建議可以適當使用香氛，幫助提神醒腦，趕走春天的懶散感。

◎心理師推薦的提神香氣

●檸檬精油：增強專注力，清新又提神

●薄荷精油：促進清醒，減少倦怠感

●迷迭香精油：提升記憶力與專注力

余佳容建議，可以在辦公室或家中擴香，也可以在手腕上塗抹一點，讓香氣隨時提振精神！

設定小目標

有時候怠惰是因為缺乏明確的目標，導致我們容易拖延、提不起勁。就像新年新希望一樣，建議可以自己設定小目標，並透過獎勵機制來增加動力，是提升行動力的好方法！

◎制定小目標有撇步

●使用番茄工作法 ：專注工作25分鐘，休息5分鐘。

●每天寫下3件待辦事項 ，按優先順序完成。

●達成後給自己小獎勵 ，像是喝杯好茶、吃塊黑巧克力等。

余佳容表示，當你慢慢開始有「完成事情」的成就感，怠惰感就會慢慢減少，動力也會增加！

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