自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》勝過蔓越莓！ 擺脫泌尿道反覆感染 中醫推喝它

2025/02/26 07:31

中醫師指出，洛神花的抗發炎效果可降低泌尿道反覆感染情形，效果更甚蔓越莓；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師指出，洛神花的抗發炎效果可降低泌尿道反覆感染情形，效果更甚蔓越莓；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頻尿、疼痛困擾許多女性，彰化馬光中醫診所醫師許瑋軒指出，台灣約有1/3的女性有泌尿道感染病史，其中近一半的人會反覆感染。中醫觀點認為，尿路感染與濕熱有關，預防保健推薦「洛神荷葉茶」，可排除身體濕熱，維持身體暢通，洛神花的抗發炎效果可降低反覆感染情形，效果更甚蔓越莓！

泌尿道感染症狀

許瑋軒表示，當你的小便變得越來越急、次數也越來越多，上廁所時卻疼痛難耐，上也不是，不上又忍不住，甚至私密處或小腹出現疼痛感；最後小便變得混濁或夾帶血，這些都是泌尿道感染的警訊，建議前往就醫。

他說，臨床上發現，泌尿道感染總是發生在特定的人身上，來看診的主述總是每3個月都會發生小便疼痛或是頻尿的問題，尤其是女性，台灣約有1/3的女性有感染病史，其中有近一半的人會反覆感染，反覆泌尿道感染的原因常見有生活習慣、飲食、體質的狀態等。

中醫看泌尿道感染

「泌尿道感染其實就是泌尿道被細菌感染，進而出現發炎的症狀。」許瑋軒進一步解釋，泌尿道感染在中醫可歸類在「淋證」裡，中醫在治療上，主要分為急性期及調理恢復期。急性期就是症狀最嚴重的時候，主要原因濕熱跑到下半身，導致腎和膀胱在製造及排放尿液出現問題，因此中醫在急性期多針對濕熱治療目標，常使用白茅根、滑石、淡竹葉等來幫助病人恢復正常小便功能。

台灣約有1/3的女性有泌尿道感染病史，其中有近一半的人會反覆感染，反覆泌尿道感染的原因常見有生活習慣、飲食、體質的狀態等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

台灣約有1/3的女性有泌尿道感染病史，其中有近一半的人會反覆感染，反覆泌尿道感染的原因常見有生活習慣、飲食、體質的狀態等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

恢復期 三種體質要注意

許瑋軒指出，調理恢復期是中醫的強項，治療重點就是預防濕熱跑出來影響膀胱，進而維持小便暢通，常見須注意的體質有下列三種：

濕熱體質：愛吃烤肉、鹹酥雞等烤炸辣的食物，只喝飲料不喝水，導致身體濕熱，容易大便不通、小腹肥大的人。保健穴位-築賓穴，可排除身體濕熱及毒素，維持泌尿道暢通。

脾腎氣虛：老年人或是勞累過度都會導致脾腎虛弱、抵抗力變差，出現身體無力、身體浮腫、小便不淨而容易有感染情形。保健穴位-三陰交穴、太谿穴，可以恢復身體水氣的運輸，讓小便順暢也可消水腫。

肝氣鬱滯：情緒焦慮、容易緊張、工作壓力大都會有肝氣鬱滯的問題，氣卡久了就會出現火氣，會有心情煩躁、失眠、小便刺痛的情形。保健穴位-太衝穴，疏肝解鬱要穴，還可以降火氣。

中醫師分享4穴道1茶飲改善尿道炎。（馬光中醫診所提供）

中醫師分享4穴道1茶飲改善尿道炎。（馬光中醫診所提供）

中藥茶飲抗發炎 生活保健5撇步

除了穴位按摩，許瑋軒也分享能抗發炎的洛神荷葉茶（見上圖），以及生活保健5方法：

1.多喝水、少憋尿：飲水量建議達到體重x30c.c.，並平均攝取，小便則是建議2小時解便一次，維持小便呈現淡黃色。

2.避免烤炸辣、菸酒等刺激性食物，減少身體發炎情形。

3.多吃含維生素C的食物，以維持免疫力，並酸化尿液讓細菌不易增長。

4.穿著透氣的貼身衣物。

5.月經來時勤換衛生用品。

許瑋軒也提醒，泌尿道感染的重點在於預防，維持好習慣及身體體質的調理是平常可以努力的地方；而在急性期時，建議病人不要自行服用成藥抗生素或是蔓越莓等飲品，而是盡快就醫，避免症狀越來越嚴重。

彰化馬光中醫診所醫師許瑋軒。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師許瑋軒。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中