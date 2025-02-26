健康網》勝過蔓越莓！ 擺脫泌尿道反覆感染 中醫推喝它

中醫師指出，洛神花的抗發炎效果可降低泌尿道反覆感染情形，效果更甚蔓越莓；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頻尿、疼痛困擾許多女性，彰化馬光中醫診所醫師許瑋軒指出，台灣約有1/3的女性有泌尿道感染病史，其中近一半的人會反覆感染。中醫觀點認為，尿路感染與濕熱有關，預防保健推薦「洛神荷葉茶」，可排除身體濕熱，維持身體暢通，洛神花的抗發炎效果可降低反覆感染情形，效果更甚蔓越莓！

泌尿道感染症狀

許瑋軒表示，當你的小便變得越來越急、次數也越來越多，上廁所時卻疼痛難耐，上也不是，不上又忍不住，甚至私密處或小腹出現疼痛感；最後小便變得混濁或夾帶血，這些都是泌尿道感染的警訊，建議前往就醫。

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他說，臨床上發現，泌尿道感染總是發生在特定的人身上，來看診的主述總是每3個月都會發生小便疼痛或是頻尿的問題，尤其是女性，台灣約有1/3的女性有感染病史，其中有近一半的人會反覆感染，反覆泌尿道感染的原因常見有生活習慣、飲食、體質的狀態等。

中醫看泌尿道感染

「泌尿道感染其實就是泌尿道被細菌感染，進而出現發炎的症狀。」許瑋軒進一步解釋，泌尿道感染在中醫可歸類在「淋證」裡，中醫在治療上，主要分為急性期及調理恢復期。急性期就是症狀最嚴重的時候，主要原因濕熱跑到下半身，導致腎和膀胱在製造及排放尿液出現問題，因此中醫在急性期多針對濕熱治療目標，常使用白茅根、滑石、淡竹葉等來幫助病人恢復正常小便功能。

台灣約有1/3的女性有泌尿道感染病史，其中有近一半的人會反覆感染，反覆泌尿道感染的原因常見有生活習慣、飲食、體質的狀態等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

恢復期 三種體質要注意

許瑋軒指出，調理恢復期是中醫的強項，治療重點就是預防濕熱跑出來影響膀胱，進而維持小便暢通，常見須注意的體質有下列三種：

濕熱體質：愛吃烤肉、鹹酥雞等烤炸辣的食物，只喝飲料不喝水，導致身體濕熱，容易大便不通、小腹肥大的人。保健穴位-築賓穴，可排除身體濕熱及毒素，維持泌尿道暢通。

脾腎氣虛：老年人或是勞累過度都會導致脾腎虛弱、抵抗力變差，出現身體無力、身體浮腫、小便不淨而容易有感染情形。保健穴位-三陰交穴、太谿穴，可以恢復身體水氣的運輸，讓小便順暢也可消水腫。

肝氣鬱滯：情緒焦慮、容易緊張、工作壓力大都會有肝氣鬱滯的問題，氣卡久了就會出現火氣，會有心情煩躁、失眠、小便刺痛的情形。保健穴位-太衝穴，疏肝解鬱要穴，還可以降火氣。

中醫師分享4穴道1茶飲改善尿道炎。（馬光中醫診所提供）

中藥茶飲抗發炎 生活保健5撇步

除了穴位按摩，許瑋軒也分享能抗發炎的洛神荷葉茶（見上圖），以及生活保健5方法：

1.多喝水、少憋尿：飲水量建議達到體重x30c.c.，並平均攝取，小便則是建議2小時解便一次，維持小便呈現淡黃色。

2.避免烤炸辣、菸酒等刺激性食物，減少身體發炎情形。

3.多吃含維生素C的食物，以維持免疫力，並酸化尿液讓細菌不易增長。

4.穿著透氣的貼身衣物。

5.月經來時勤換衛生用品。

許瑋軒也提醒，泌尿道感染的重點在於預防，維持好習慣及身體體質的調理是平常可以努力的地方；而在急性期時，建議病人不要自行服用成藥抗生素或是蔓越莓等飲品，而是盡快就醫，避免症狀越來越嚴重。

彰化馬光中醫診所醫師許瑋軒。（馬光中醫診所提供）

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