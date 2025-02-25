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彰基牽手恆基 支援資訊系統及跨院學習平台
〔記者張聰秋／彰化報導〕偏鄉醫療資源不足長年受關注，如今醫學中心彰化基督教醫院與屏東縣的恆春基督教醫院攜手合作，為南台灣的居民帶來醫療福音，更讓當地居民就醫時不再那麼無助！
此次合作，彰基將旗下最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台導入恆基，協助提升恆基的醫療服務品質，讓南台灣偏鄉病患獲得更即時、完善的照護。彰基也將開放醫學教育資源，讓恆基的醫護人員能透過線上課程、案例研討、遠距指導持續進修，即使身處偏鄉，也能同步掌握醫療最新趨勢。
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彰基總院長陳穆寬指出，彰基長年深耕偏鄉醫療，在雲林、彰化、南投設有8家分院，這次更進一步與恆基合作，就是希望透過科技與專業的結合，為偏鄉醫療打造更穩固的支援體系。
偏鄉醫療要改善不是說改就能改，恆基院長顏簡美珠直言，醫療資源公平性一直是地方醫療發展的關鍵挑戰，醫護人力短缺、資訊系統升級困難更是長年難題。「過去我們也曾試圖提升資訊系統，但礙於經費與技術限制，進展相當緩慢，這次能與彰基合作，對我們來說是難得的機會！」她強調，這次不只是技術交流，更是醫療人才的養成與組織發展的重要契機。
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