彰基牽手恆基 支援資訊系統及跨院學習平台

恆基院長顏簡美珠（左）日前率團北上彰基進行合作交流，彰基總院長陳穆寬（右）親自接待，雙方針對系統建置、人力支援等關鍵議題交換意見，並探討未來深化合作的可能性。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕偏鄉醫療資源不足長年受關注，如今醫學中心彰化基督教醫院與屏東縣的恆春基督教醫院攜手合作，為南台灣的居民帶來醫療福音，更讓當地居民就醫時不再那麼無助！

此次合作，彰基將旗下最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台導入恆基，協助提升恆基的醫療服務品質，讓南台灣偏鄉病患獲得更即時、完善的照護。彰基也將開放醫學教育資源，讓恆基的醫護人員能透過線上課程、案例研討、遠距指導持續進修，即使身處偏鄉，也能同步掌握醫療最新趨勢。

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彰基總院長陳穆寬指出，彰基長年深耕偏鄉醫療，在雲林、彰化、南投設有8家分院，這次更進一步與恆基合作，就是希望透過科技與專業的結合，為偏鄉醫療打造更穩固的支援體系。

偏鄉醫療要改善不是說改就能改，恆基院長顏簡美珠直言，醫療資源公平性一直是地方醫療發展的關鍵挑戰，醫護人力短缺、資訊系統升級困難更是長年難題。「過去我們也曾試圖提升資訊系統，但礙於經費與技術限制，進展相當緩慢，這次能與彰基合作，對我們來說是難得的機會！」她強調，這次不只是技術交流，更是醫療人才的養成與組織發展的重要契機。

醫學中心彰基將旗下最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台全面導入恆基，協助提升恆基的醫療服務品質，讓南台灣偏鄉病患獲得更即時、完善的照護。（彰基提供）

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