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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

30多歲女下體、口腔「菜花」處處開 藥物加疫苗減少復發

2025/02/25 19:19

郭綜合醫院婦產科醫師金貞伶指想防「菜花」性病上身，性行為對象宜單純、安全，也可打疫苗預防。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院婦產科醫師金貞伶指想防「菜花」性病上身，性行為對象宜單純、安全，也可打疫苗預防。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名性生活較複雜的30多歲Y姓女子，到郭綜合醫院婦產科初診說陰道分泌物多、會陰部有腫瘤，內診診斷是俗稱「菜花」的尖型濕疣，手術切片也證實無誤。Y女1個月後回診發現口腔有新菜花、陰部也局部復發，患者接受藥物治療與打第1劑9價人類乳突病毒疫苗，最近1次回診僅陰部有少量病灶局部復發。

郭綜合醫院婦產科醫師金貞伶指出，想防菜花上身、處處開，可打公費或自費的人類乳突病毒疫苗，屬於性病的菜花最大宗傳染途徑是性行為，她建議性行為對象宜單純、不要過於複雜，且最好戴上保險套、保護彼此；免疫力差者，也要防範環境他人接觸，雖然這傳染途徑機率低，但仍要注意自身皮膚的破損或傷口，避免接觸傳染。

金貞伶表示，菜花初期無症狀、不痛不癢，疣狀病灶可出現在生殖器周圍皮膚或黏膜，因不同形式的性行為（例如口交），病灶亦可能出現在口腔，可能伴隨搔癢、出血、排尿困難或異味。此病不分性別、任何年齡均可能發生，發病高峰族群多為性生活活躍者；但無性行為者亦可能因間接接觸患者分泌物而感染。

口腔黏膜內的性病菜花病灶。（郭綜合醫院提供）

口腔黏膜內的性病菜花病灶。（郭綜合醫院提供）

治療目標為去除可見病灶，約30%病灶可於4個月內自行消退。治療方法包括外科手術、冷凍治療、藥物等，選擇依病灶大小、部位及患者需求來決定，菜花復發率約35%-75%，與患者免疫狀況、疫苗接種、性行為頻率及保險套使用有關。

金貞伶說，菜花由人類乳突病毒（HPV）感染所致，HPV有200多種分型，分為高風險型與低風險型。高風險型與子宮頸癌、外生殖器癌有關；低風險型則會導致菜花，主要致病病毒株為HPV 6型與11型，潛伏期2-8個月，期間具傳染性，與受感染的伴侶發生無保護性行為，感染率高達70%。

據澳洲數據，HPV疫苗施打後女性菜花診斷率減少58%、男性減少45%。15-20歲年輕族群於2016年至2018年間菜花診斷率低於1%，顯示打疫苗對防菜花是有效益的。金貞伶提醒民眾如發現疑似菜花病灶應儘早就醫，接受正確診斷與治療。

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