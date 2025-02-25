全球乳癌人數將大幅攀升 世衛示警：到2050年恐增38％

乳房攝影檢測乳癌。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）24日發布報告警告，全球乳癌確診和死亡人數，預期將在未來25年大幅攀升，到2050年前全球確診人數將上升38%，每20名女性中就有1人在其一生中會罹患乳癌。

根據英國《衛報》24日報導，世衛旗下「國際癌症研究機構（IARC）」提出的這份報告，最晚到2050年，全球乳癌確診人數將上升38%，死亡人數則將飆升68%；根據該機構的數據，若目前的趨勢不加以遏制，預估25年內，全球每年新診斷病例將達到320萬例，新增死亡病例達到110萬例。

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這份報告24日在《自然醫學（Nature Medicine）》期刊發表。IARC科學家、研究報告作者之一喬安．金（Joanne Kim）表示，「目前全球每分鐘就有4名女性確診乳癌、1名女性死於此癌症，而且這些數據正持續惡化」，她強調，「各國政府可以透過制定初級預防政策，以及投入早期篩檢與早期治療的投資，來減緩或扭轉此趨勢」。

IARC分析認為，全球乳癌病例激增有多種因素，包括人口成長和高齡化、檢測和診斷技術進步，以及乳癌已知危險因子的普及率升高；乳癌風險因子包括年齡增加、家族病史和遺傳性基因突變等。

乳癌是全球女性最常發生的癌症，全球大多數乳癌確診與死亡案例發生在50歲以上女性，此年齡層佔所有新確診病例的71%、佔死亡人數的79%。但是不同地區發生率和死亡率有顯著差異，IARC指出，確診率最高的地區為澳洲與紐西蘭，其次是北美與北歐，而亞洲與非洲的診斷率則相對較低；但是就死亡率而言，太平洋島國美拉尼西亞、玻里尼西亞和西非地區死亡率最高。

值得注意的是，研究報告作者指出，約1/4的乳癌病例是可以預防的，例如減少攝取酒精、維持健康體重、提高身體活動量等。過去10年間，在全球50個國家中，27國乳癌發生率每年增加1%至5%，不過在46個國家中，29個國家乳癌死亡率呈現下降趨勢。

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