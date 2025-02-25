非洲剛果不明疾病肆虐 逾50人數小時內病逝

剛果民主共和國傳出現不明疾病，區域公共衛生面臨雙重威脅。（美聯社）

〔記者陳成良／綜合報導〕非洲剛果民主共和國（以下簡稱剛果（金），Democratic Republic of Congo）西北部近期爆發不明疾病，疫情迅速奪走超過50條人命。當地醫師與世界衛生組織（WHO）2月25日證實，多數患者從出現症狀到死亡僅短短48小時，令人憂心疫情失控。

美聯社報導，這波疫情於1月21日首現蹤跡，截至目前已累計419例病例，其中53人不治。比科羅醫院（Bikoro Hospital）醫療主任恩加雷巴托（Serge Ngalebato）表示，「症狀發作到死亡的時間極短，這是疫情最令人不安的特點。」

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首批病例源自博羅科鎮（Boloko），據世衛組織非洲辦公室透露，三名兒童因食用蝙蝠後出現出血熱症狀，48小時內相繼離世，成為疫情開端。

隨後，2月9日第二波疫情於博馬特鎮（Bomate）爆發，當局已將13例病例樣本送往首都金夏沙（Kinshasa）的國家生物醫學研究所檢測。結果顯示，所有樣本對伊波拉病毒（Ebola）與馬堡病毒（Marburg）等常見出血熱疾病呈陰性，部分樣本則檢出瘧疾陽性反應。

剛果（金）地處非洲中部，野生動物食用文化盛行，長期以來一直是人畜共通疾病的高風險區。世衛組織2022年報告指出，過去10年，非洲此類疫情數量激增逾六成。去年，該國另一地區也曾爆發類似流感的神秘疾病，造成數十人死亡，最終多被診斷為瘧疾。

目前，專家正加緊分析樣本，試圖釐清病因。恩加雷巴托坦言，「未知的病毒或病原體讓防疫工作如履薄冰。」由於當地醫療資源匱乏，疫情若擴散，後果恐不堪設想。世衛組織已派員協助調查，並呼籲國際社會關注這場潛在危機。

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