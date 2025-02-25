中國發現冠狀病毒HKU5 外界憂大流行？疾管署：須中4條件

疾管署副署長曾淑慧表示，世衛專家研判HKU5-CoV-2造成大流行的機會不大。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕中國研究發現一種蝙蝠冠狀病毒「HKU5-CoV-2」，可透過與COVID-19相同的途徑進入人體細胞。我國衛福部疾管署今（25日）表示，若要引發大規模感染，需要符合可感染人類細胞、在人體內進行複製、在人與人之間傳播，以及具有致病力等4條件，目前世界衛生組織評估造成大流行的機會不大，我國會持續風險評估。

疾管署副署長曾淑慧表示，這個病毒由中國武漢實驗室團隊發現，並且投稿到國際期刊發表，由於此蝙蝠細胞中的冠狀病毒，可以與哺乳類、甚至人類細胞結合，可以感染人類呼吸道與腸胃道等，因此被認為是人畜共通傳染病，甚至會發生大流行。

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曾淑慧指出，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）都是由冠狀病毒引起，因此此次中國的發現，引起國際社會注目。然而，目前相關研究主要是在實驗室，利用分子生物學、冷凍電子顯微鏡了解細胞結合狀況，是否造成人畜共通，甚至大流行，仍需要更多研究。

曾淑慧說明，之前造成新興傳染病流行的冠狀病毒，除了可以感染人類細胞外，還能夠在人體內做一些複製，也可以在人與人之間傳播，更重要的是致病力，造成心肺血管等重症或死亡，才有大流行的可能性。

曾淑慧指出，目前世界衛生組織的專家研判，此病毒造成大流行的機會不大，但我國仍要審慎評估，需了解病毒與研究的狀況，會隨時進行風險評估。

疾管署表示，XEC為全球流行病毒株。（疾管署提供）

接種疫苗可減少重症住院與死亡率。（疾管署提供）

冠狀病毒演化親緣關係圖。（疾管署提供）

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