健康網》GG癢≠性病 恐是「它」上身！ 醫：4情況易中

醫師指出，日常生活中若衛生習慣不佳、性行為未戴套、免疫力低下、患有慢性病，也有可能罹患包皮龜頭炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男士們若發現小兄弟泛紅、搔癢、飄出異味先別緊張，不一定是得性病的反應！泌尿科醫師施冠偉表示，這很可能是因為感染念珠菌而引發的「包皮龜頭炎」。日常生活中若是有慢性病、衛生習慣不佳、性行為未戴套、免疫力低下，也都可能患病。

施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文指出，念珠菌是喜愛潮濕悶熱環境的黴菌，存在於人體口腔、男性生殖器和女性陰道中，尤其常在女性陰道或泌尿道中出現，外觀呈乳酪狀的白色分泌物。感染念珠菌造成包皮龜頭炎時，就會發生GG紅腫、搔癢、分泌物異常等狀況。

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常見罹患包皮龜頭炎4原因

●不良衛生習慣：清潔不徹底，細菌、污垢累積。

●性生活不衛生：沒戴保險套，GG暴露在高風險環境中。

●免疫功能低下：壓力大、熬夜、飲食不均衡，免疫系統變弱，感染風險大增。

●慢性病影響：糖尿病等慢性病患者，更容易受到細菌感染。

施冠偉說，若得到包皮龜頭炎，可依症狀輕重進行不同治療，輕微症狀保持局部衛生，避免摩擦刺激即可；有紅腫脫屑情況，建議就醫並依照醫師指示治療，定時使用抗生素或消炎藥膏，幫助患部恢復；而若是嚴重發炎，務必要就醫，讓醫師進一步評估是否需安排手術（如包皮環切手術）。

想要預防包皮龜頭炎，施冠偉強調，要從日常保健做起，如每天清洗GG，確保包皮與龜頭乾淨；性行為戴保險套，避免不必要的感染風險；健康的飲食及習慣，多運動，保持免疫力，遠離菸酒；最後則是定期檢查身體，注意異常變化，別讓小問題變成大病。

醫師表示，想要預防包皮龜頭炎，日常保健很重要，如性行為戴套、遠離菸酒、多運動等；示意圖。（圖取自freepik）

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