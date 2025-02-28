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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》別碰「7飲食」小心咳不停！汽水、加工肉品入列

2025/02/28 18:35

營養師建議，避免食用高組織胺食物（例如：加工肉品、發酵食品、酒），以避免體內組織胺過多，加重咳嗽等過敏反應；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，避免食用高組織胺食物（例如：加工肉品、發酵食品、酒），以避免體內組織胺過多，加重咳嗽等過敏反應；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有時一咳嗽就止不住，讓人感到煩躁又無奈。好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文分享會加重咳嗽的食物，有甜食、油炸食品、辛辣食物、高組織胺食物（加工肉品、發酵食品）、易碎／鬆散食物、冰品冷飲，以及易引發胃食道逆流食物，像是產氣、過酸的食物，都要減少食用。

7大咳嗽NG飲食

●甜食：雖然適度的蔗糖可降低喉嚨敏感度，蜂蜜也可幫助舒緩咳嗽問題，但甜食大多參雜人工添加物及油脂，容易引發過敏性咳嗽，或加重發炎問題。

●油炸食品：炸物常乾且硬，易刺激口腔及食道黏膜，加重咳嗽、喉嚨乾癢問題。

●辛辣食物：容易刺激食道黏膜，加重發炎情形。

●高組織胺食物：如果本身是過敏體質，遇上花粉、灰塵等過敏原，就容易因體內釋出大量組織胺，而有紅腫、發癢、流鼻水等問題，此時建議避免食用高組織胺食物（例如：加工肉品、發酵食品、酒），以免體內組織胺過多，加重咳嗽等過敏反應。

林世航說，冰品可能會刺激呼吸道，而加重咳嗽問題；示意圖。（圖取自photoAC）

林世航說，冰品可能會刺激呼吸道，而加重咳嗽問題；示意圖。（圖取自photoAC）

●易碎、鬆散食物：吞嚥困難或是喉嚨痛的人，食用餅乾、糕餅等易碎，或容易產生屑屑的食物，很可能因食物太乾、難成團，而被嗆到，引發咳嗽問題。

●冰品冷飲：雖然喉嚨痛喝冷飲可舒緩疼痛感，但如果有嚴重咳嗽問題者，需注意冰品可能會刺激呼吸道，而加重咳嗽問題。

●易引發胃食道逆流食物：胃逆其實不只有火燒心這一症狀，除了常見的打嗝、脹氣、嘔吐外，胃食道逆流還有一些非典型症狀，其中就包含了咳嗽。可能是因胃酸或胃中的酸氣，刺激到食道神經，而造成咳嗽不斷，所以飯後容易咳嗽的人要注意！

注意事項

林世航提到，除了避開上述甜食、油炸食品、辛辣食物、酒精飲品外，咖啡、巧克力、產氣食物（例如：汽水、地瓜）、過酸的食物（檸檬汁）也易引發胃食道逆流，建議先減少食用。

另外，也要注意吃飯時細嚼慢嚥，勿一次大量進食，飯後2小時內也不要平躺，以防胃酸逆流引發咳嗽！若咳嗽一直沒有好轉，建議至諮詢醫事人員，並接受檢查較好。

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