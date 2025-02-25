新冠JN.1幼童疫苗用完 明起使用成人單劑打一半

新冠JN.1幼童疫苗用罄，疾管署宣布明（26）日起，使用成人單劑打一半。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕我國採購幼童劑型的新冠JN.1疫苗已用畢，衛福部疾管署副署長曾淑慧今（25日）表示，經衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，明（26日）起將莫德納成人疫苗單劑型劑量取其中一半提供給年滿6個月至11歲幼童使用，剩餘另一半基於感染管制考量就丟棄，以滿足民眾需求。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週新增14例新冠併發重症本土病例及1例死亡；自去年9月1日起至今年2月24日，新冠併發重症本土病例累計502例，其中106例死亡。

請繼續往下閱讀...

在新增新冠重症方面，疾管署防疫醫師林詠青說明，比較年輕的是1名北部50多歲女性，有高血壓、氣喘、癌症病史，2022年前曾接種新冠疫苗，但之後未再施打；今年2月中旬出現咳嗽有痰數日，就醫發現血壓、血氧偏低，檢驗顯示白血球、發炎指數上升，胸部電腦斷層顯示肺炎，也確認感染新冠病毒，醫師診斷已合併呼吸衰竭，收治於加護病房、給予抗病毒藥，迄今住院1週，仍在加護病房治療中。

曾淑慧指出，目前新冠疫情處於低點上下波動，近4週本土病例的新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為KP.3.1.1、LP.8.1及JN.1，均是JN.1的子代為主，因此接種JN.1疫苗具有保護效益。

曾淑慧表示，此次新冠JN.1疫苗共採購500萬劑成人疫苗、50萬劑幼童疫苗，由於幼童疫苗已用畢，依衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，明起莫德納JN.1疫苗單劑型0.5毫升，排掉半劑量後，提供0.25毫升劑量用於滿6個月至11歲幼童，剩餘另一半基於感染管制考量則是丟棄。

疾管署統計，去（2024）年10月開打新冠JN.1疫苗以來，已累計接種201.2萬人次，目前全國尚餘莫德納JN.1疫苗約326.5萬劑、Novavax JN.1疫苗約8.9萬劑。

113年度新冠疫苗65歲以上與幼童之各縣市接種情形。（疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧說明新冠疫苗的保護效益。（記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法