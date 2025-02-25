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健康 > 杏林動態

高秀導入精準麻醉 術後恢復快減少副作用

2025/02/25 14:55

高雄秀傳紀念醫院導入「精準麻醉」技術，結合術後加速康復 （ERAS怡樂適） 醫療理念，降低病人術後不適，大幅縮短住院天數。（高秀醫院提供）

高雄秀傳紀念醫院導入「精準麻醉」技術，結合術後加速康復 （ERAS怡樂適） 醫療理念，降低病人術後不適，大幅縮短住院天數。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院導入「精準麻醉」技術，結合術後加速康復 （ERAS怡樂適） 醫療理念，透過先進麻醉管理，降低病人術後不適，提高患者安全性和舒適度，大幅縮短住院天數，減少醫療資源耗費。

高秀醫院表示，以往許多病人在術後經歷疼痛、噁心嘔吐、暈眩，甚至認知障礙等問題，不僅影響術後恢復，還可能延長住院時間，增加醫療費用。

麻醉科醫師葉軒廷指出，精準麻醉讓病人在手術過程，更精確、完全達到「不動、不痛、不記得」，提升手術成功率，減少併發症，醫師先透過肌肉鬆弛劑，與反轉技術，讓病人在手術時完全放鬆肌肉，術後使用「肌肉鬆弛反轉劑」迅速恢復肌力，避免因肌肉無力導致呼吸衰竭或肺部併發症。

他說，神經阻斷術（區域麻醉技術） 透過超音波精準定位神經叢，施打局部麻醉藥，阻斷疼痛訊號，不僅能減少術中疼痛，也能顯著降低術後疼痛，減少對止痛藥的依賴，降低藥物副作用。

此外，腦波監測智慧麻醉技術是利用腦波變化監測麻醉深度，即時追蹤病人麻醉狀態，精準調控麻醉劑量，確保病人術中不會有意識，也較不會有麻醉劑過量的風險，減少術後意識混亂與認知功能障礙。

葉軒廷強調，採用「精準麻醉+ERAS」的病人恢復較好較快，減少術後不適、頭暈、嘔吐、認知功能障礙等副作用困擾但任何事物都有利弊兩面，相較於優點，其風險機率約萬分之1。

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