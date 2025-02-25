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健康網》WBCQ火球男全就位！ 研究點「這球路」最傷手肘

2025/02/25 17:43

台灣隊關鍵一戰先發投手莊陳仲敖。（資料照）

台灣隊關鍵一戰先發投手莊陳仲敖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（25）日晚間7時資格賽關鍵役開打！台灣隊將再對決西班牙，並將所有投手戰力「ALL IN」，期望拚下晉級經典賽門票。桃園聯新運醫中心醫師吳易澄指出，手肘傷勢是投手們最不樂見的狀況，有研究針對常見球路與手肘負擔進行分析。結果發現，快速球對肘部的瞬間壓力最高，可能導致更高的傷害風險。不過，無論哪一種球路，過度使用、動作不當或忽略休息，都可能造成傷害。

吳易澄於臉書粉專「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文指出，在職業棒球界，手肘傷勢一直是投手們最擔心的問題，特別是尺側副韌帶（UCL）損傷，幾乎25%投手都曾接受過Tommy John手術。

台灣隊王牌徐若熙曾於2022年進行Tommy John手術。（資料照）

台灣隊王牌徐若熙曾於2022年進行Tommy John手術。（資料照）

究竟哪種球路對手肘負擔最大？吳易澄引述今（2025）年1月《AJSM》1篇研究，針對研究針對快速球、變速球、曲球、滑球4種球路，分析它們對投手手肘施加的壓力，探討哪種球路對手肘負擔最大，結果發現：

●快速球（Fastball）：球速最快（平均40.4m/s），手肘內翻力矩（elbow varus torque）最高（90.1 N·m），因此負荷率最高，可能導致更高的傷害風險。

●變速球（Change-up）：球速較慢，但累積的手肘負荷第二高，長時間施加壓力，可能導致慢性疲勞傷害。

●曲球（Curveball）與滑球（Slider）：手肘內翻力矩較低，對手肘的急性壓力較小。但若投球機制不當，仍可能增加受傷風險。

轉速與手肘壓力有關？ 研究：無顯著相關

現代棒球強調旋轉速率（Spin Rate），以提升投球威力，那麼其與手肘壓力有關嗎？吳易澄提及，研究表明，旋轉速率與手肘內翻力矩之間沒有顯著相關性！換句話說，提升旋轉速率不一定會增加手肘壓力，但也無法降低受傷風險。

旅日火腿新秀孫易磊有望在台西戰上場。（資料照）

旅日火腿新秀孫易磊有望在台西戰上場。（資料照）

降低投球傷害風險 注意3件事

如何降低投球傷害風險？吳易澄建議3件事，首先，應提升投球機制，確保動作流暢，避免不必要的手肘壓力；再者，也要強化肩肘穩定肌群，增強前臂、肩袖與核心肌力，分擔投球壓力；最後，也要記得控制投球量與休息時間，特別是快速球與變速球的比例要適當調整，避免累積性傷害。

吳易澄總結，該篇研究結果與過往幾年之研究相似，「快速球」雖然是投手的重要武器，但對肘部的瞬間壓力確實最高；而被誤解為最傷肘的「曲球」，實際與快速球相當甚至更低一些；「變速球」雖然瞬間壓力小，卻存在作用時間長、累積負荷不容忽視的風險。因此，無論哪一種球路，過度使用、動作不當，或忽略休息，都可能造成傷害，持續關注投球量、技術細節與恢復狀況，才能投得久。

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