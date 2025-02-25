台中35歲產婦未減痛分娩 驚險催生5小時自然順產

陳婦（中）感謝烏日林新醫院醫師李偉慈（右）協助，催生5小時順利自然產下健康男寶。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區陳姓產婦（35歲）因恥骨劇痛，苦撐38週又2天產檢向林新醫院醫師求助，經院方評估當晚催生，陳婦因體溫過低、雙腿發紫，無法施打減痛分娩，甚至差點發生血栓導致癱瘓，經醫療團隊催生5小時順利自然產下3155克健康男寶，陳婦感動表示，迎接新生命到來是此生最美好時刻。

陳小姐懷孕期間因恥骨劇痛、行走困難，直到感覺子宮頸疑似開口出血，才咬牙苦撐到烏日林新醫院就醫，經產房主任暨婦產科李偉慈醫師診查，發現當晚須立即催生，以免延遲生產增加風險，醫療團隊發現陳婦待產時，因體溫過低、雙腿疑似血栓發紫，無法施打減痛分娩，緊急塞入陰道催生藥劑準備催生。

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李偉慈醫師表示，陳婦就診時子宮頸約已開約3公分，由於體溫過冷導致下肢發紫，擔心有血栓問題，為縮短產程，緊急運用超音波精準評估及內診轉胎頭技巧，加速產程技術，由護理師同步協助施壓腹部，經5小時平安順利自然產，會陰撕裂傷不大恢復狀況良好。

新生男嬰滿37週足月順展，體重正常誕生後哇哇大哭，陳婦抱著兒子感動表示，待產過程醫師寸步不離感到相當安心，懷孕30週以來疼痛就為了此刻，迎接新生命到來是此生最美好時刻。

李偉慈強調，催生目的是促進順產，自然產待產時間不一定會等很久，且與導致產後大出血並無直接關聯，不會增加剖腹產機率，催生評估條件包括子宮頸狀態、胎頭位置、骨盆形狀、孕婦身形和年齡、寶寶大小等，懷孕39至40週催生成功率最高，且寶寶呼吸狀況最佳。

醫療團隊指出，許多孕媽咪對催生存在誤解，其實催生並不會增加風險，反而能經專業醫師評估選擇更合適分娩時機，提升自然產成功率，而根據2018年「新英格蘭醫學雜誌」和台灣婦產科醫學會會訊指出，懷孕39週至39週又4天，相較於等待自然產兆或40週後催生，不僅寶寶併發症與死亡率較低，剖腹產風險也顯著降低。

烏日林新醫院產房主任李偉慈表示，自然產以懷孕39至40週催生成功率最高。（記者黃旭磊攝）

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