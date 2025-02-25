海大、北醫大與陽明海運產學合作 提升海勤人員健康照護

北醫大校長吳麥斯（右）、陽明海運董事長蔡豐明（中）與海洋大學校長許泰文（左）簽署三方產學合作意向書，展開「數位健康照護計畫」，共同守護台灣船員的健康。（北醫大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣海洋大學、台北醫學大學與陽明海運近日三方簽署「數位健康照護計畫」產學合作意向書，結合學術研究能量與產業實務經驗，展開「智慧醫療與海洋健康照護」領域之深度合作，以數位科技與智慧醫療之創新及應用，提升海勤人員職場健康照護的品質，並為台灣數位健康產業發展開創新契機。

簽約儀式由海大校長許泰文、北醫大校長吳麥斯及陽明海運董事長蔡豐明共同主持，三方代表均表達對此次合作的高度期待；許泰文表示，海洋健康是台灣永續發展的重要議題，期待透過科技的力量，為船員提供更完善的照護。

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吳麥斯指出，此次合作不僅是學術與產業的結合，更是對未來健康照護模式的創新探索；蔡豐明則表示，陽明海運向來重視船員的心理照護及健康安全，目前已提供即時緊急醫療諮詢服務及EAPs方案，此次合作將提升對海勤團隊的全面身心照顧，進而推動台灣整體海運產業發展。

三方合作重點包括：緊急醫療照護方面，完善海上緊急醫療照護，運用24小時零時差、零距離的遠距醫療技術，避免延誤海事人員就醫，意外事件發生時可即時處置；在心理健康促進方面，因應海事人員長時間工作輪班及長期離家的身心壓力，提供心理疾病風險評估預測、心理韌性、壓力調適及心理健康支持服務；在長期健康監測與預防方面，開發適用於海上環境的遠距健康監測設備與平台，即時追蹤船員的生理數據，提供健康預警與醫療建議。

吳麥斯表示，隨著合作意向書的正式簽署，三方將攜手推動數位健康照護技術落地應用，透過產學協作打造創新健康管理模式，以科技驅動智慧醫療發展，為台灣數位健康產業開創嶄新未來，標誌著產業與學術攜手共創的全新里程碑。

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