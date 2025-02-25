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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新竹縣：幼童新冠肺炎JN.1疫苗明日開打 假日、夜間也能打

2025/02/25 13:50

新竹縣衛生局說明，幼童新冠肺炎JN.1疫苗將從明（26）日起開打。（圖取自shutterstock）

新竹縣衛生局說明，幼童新冠肺炎JN.1疫苗將從明（26）日起開打。（圖取自shutterstock）

〔記者黃美珠／新竹報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最近才剛傳出在中國又有新的變異病毒株出現，新竹縣政府衛生局今（25）天宣布，幼童COVID-19「JN.1疫苗」將從明（26）日起開打，呼籲家中有出生滿6個月以上到11歲的幼童，應盡速施打，以提升對幼童的防疫保護。

縣府衛生局表示，出生滿6個月到11歲的幼童 COVID-19「JN.1疫苗」明日起開始接種，尚未接種者請儘速接種。縣內除13個鄉鎮市衛生所和相關醫療院所可以接種，3月該局安排將持續開設新冠JN.1疫苗假日和夜間接種時段，以增加接種便利性。

另呼籲65歲以上的長者、具慢性疾病等高風險族群，也請從Moderna及Novavax擇一種廠牌接種，可以預防重症住院的保護效益至少達50%，甚至可以有60%。

新竹縣政府衛生局表示，幼童新冠肺炎JN.1疫苗明（26）起開打，竹縣假日和夜間也能接種。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府衛生局表示，幼童新冠肺炎JN.1疫苗明（26）起開打，竹縣假日和夜間也能接種。（取自竹縣府官網）

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