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健康 > 心理精神

健康網》肌酸不只增肌！ 研究：顧腦有助改善憂鬱症

2025/02/25 19:15

醫師分享，想補充肌酸，除了攝取肌酸單水合物，還可以從天然食物中攝取，如紅肉、魚類與奶製品；示意圖。（圖取自freepik）

醫師分享，想補充肌酸，除了攝取肌酸單水合物，還可以從天然食物中攝取，如紅肉、魚類與奶製品；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說到「肌酸」，許多人會聯想到健身房裡的重訓愛好者使用它來增強肌肉力量。恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，國外研究發現，肌酸不僅影響肌肉，還可能改善憂鬱症。肌酸能夠提升神經細胞的能量供應，改善腦部功能，還具有抗氧化與抗發炎的潛在作用，可能有助降低與憂鬱症相關的腦部發炎​。

王思恒分享，這項研究採雙盲隨機對照試驗（即參與者和研究人員都不知道誰服用了真正的肌酸，而誰服用了安慰劑），為期8週，調查了肌酸搭配認知行為治療對憂鬱症的影響​。

研究顯示，與單獨接受認知行為治療的對照組相比，額外補充每日5公克肌酸的受試者，其憂鬱症狀（問卷量表評估）有更顯著的下降。此外，研究也發現，2組在副作用的發生率與治療中斷率方面沒有顯著差異，顯示肌酸可能是一種相對安全的輔助療法​。

肌酸影響大腦與情緒

研究指出，肌酸並不只是「運動補充品」，它在大腦中也發揮了多種重要作用，包括：

1.提升大腦能量代謝：憂鬱症患者常有大腦能量代謝異常的情況，而肌酸能夠提升神經細胞的能量供應，進而改善腦部功能​。

2.影響神經傳導物質：肌酸可能與血清素、腎上腺素與多巴胺等神經傳導物質有關，而這些物質對情緒穩定至關重要​。

3.減少氧化壓力與發炎反應：研究顯示，肌酸具有抗氧化與抗發炎的潛在作用，可能有助於降低與憂鬱症相關的腦部發炎​。

研究指出，肌酸有助於降低與憂鬱症相關的腦部發炎，幫助情緒穩定​；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，肌酸有助於降低與憂鬱症相關的腦部發炎，幫助情緒穩定​；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒表示，想要補充肌酸，除了研究提及的「每日5公克肌酸單水合物」外，也可以從天然食物中攝取，如紅肉、魚類與奶製品。但他提醒，從飲食中攝取的肌酸含量通常低於研究中所使用的劑量。

他指出，這項研究為肌酸在憂鬱症輔助治療的潛力提供了一些初步證據，尤其是在與認知行為治療合併使用時，可能能夠加強治療效果。然而，由於這是1項初步的探索性試驗，仍需要更大規模且長期的研究來進一步驗證肌酸的有效性與安全性。

目前來看，肌酸是一種價格低廉且相對安全的營養補充品，但它是否能夠廣泛應用於憂鬱症治療，仍有待更多臨床試驗來確認。在考慮補充肌酸前，建議先諮詢醫師或專業人士，以確保適合自身的健康狀況。

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