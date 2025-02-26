自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蜂蜜是天然甜味劑！ 醫：4類人不宜吃

2025/02/26 06:30

醫師表示，患有脂肪肝與胰島素阻抗、糖尿病、痛風的人及嬰兒都不宜食用蜂蜜；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，患有脂肪肝與胰島素阻抗、糖尿病、痛風的人及嬰兒都不宜食用蜂蜜；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蜂蜜被視為天然糖分，經常用於各項料理中，但並不是所有人都適合吃蜂蜜！鄰好西醫診所醫師李思賢表示，雖然蜂蜜常被視為健康的天然甜味劑，能減少身體氧化損傷，但它本質上仍是「糖」，患有脂肪肝與胰島素阻抗、糖尿病、痛風及嬰兒都不宜食用。對嬰兒來說，蜂蜜中可能含有「肉毒桿菌孢子」，對免疫系統發育尚未完全的嬰兒而言，可能引發嚴重的肉毒中毒。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，蜂蜜是一種天然甜味劑，由蜜蜂從花朵中採集花蜜，經過其體內酶的轉化和儲存，最後在蜂巢中成為蜂蜜。這種黃金色的黏稠液體歷來被視為營養豐富且具有多種健康益處，常常被用於民間療法和日常烹飪中。

雖然蜂蜜常被視為健康的天然甜味劑，但它實質上仍然是「糖」，其主要成分為果糖（約50%）和葡萄糖（約40%），其餘部分則是水分和其他糖類（如麥芽糖和蔗糖）。這使得蜂蜜與砂糖的組成非常相似，砂糖由等量的果糖和葡萄糖組成。兩者的血糖指數（Glycemic Index, GI）也十分接近，蜂蜜約為58，而砂糖為60。這意味著兩者對血糖的影響基本相同，都能迅速提高血糖水平。

醫師指出，蜂蜜與砂糖的血糖指數十分接近，蜂蜜約為58，而砂糖為60，這意味著兩者都能迅速提高血糖水平，要適量攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，蜂蜜與砂糖的血糖指數十分接近，蜂蜜約為58，而砂糖為60，這意味著兩者都能迅速提高血糖水平，要適量攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

蜂蜜中比較特別的是麥蘆卡蜂蜜（Manuka Honey），這是來自紐西蘭和澳大利亞的麥蘆卡樹花蜜，以其強大的抗菌特性和健康益處而著稱。其主要成分包括甲基乙二醛（MGO），賦予其獨特的抗菌能力。與其他蜂蜜相比，麥蘆卡蜂蜜的抗菌活性更高，並且具有更多的抗氧化劑和抗炎特性。

蜂蜜3優點

李思賢提到，儘管蜂蜜是糖，但對健康者來說，它在某些方面其實優於精製糖：

●減少身體氧化損傷及炎症：蜂蜜富含抗氧化劑和抗炎物質，這些成分有助於減少體內的氧化損傷和炎症。根據《Oxidative Medicine and Cellular Longevity》的1項研究，連續6個月每日食用蜂蜜，體內的氧化壓力顯著降低。

●促進傷口癒合：蜂蜜具加速傷口復原的能力，特別是在術後和燒傷的情況下。

●提升脂聯素：蜂蜜被發現能提升脂聯素（adiponectin），改善脂肪酸氧化和胰島素敏感性，這對於代謝健康十分有益。

4類人宜避蜂蜜 嬰兒忌食

●患有脂肪肝、胰島素阻抗者：果糖需要由肝臟代謝，過量攝入會對肝臟造成負擔，可能導致脂肪肝和胰島素抵抗。

●糖尿病患者：糖尿病患者食用蜂蜜也可能引起血糖波動，增加控制血糖的難度。

●痛風患者：痛風患者也應該避免食用蜂蜜，因為果糖可能增加尿酸水平，導致痛風發作。

●嬰兒：蜂蜜中可能含有「肉毒桿菌孢子」，這對於尚未發育完全的嬰兒免疫系統來說，可能引發嚴重的嬰兒肉毒中毒，這是一種潛在致命的疾病。因此，建議1歲以下嬰兒避免食用蜂蜜。

李思賢強調，即使是健康人群，蜂蜜的攝取量也應適度控制。根據營養學建議，每天的蜂蜜攝取量應控制在20克以下（相當於1湯匙的量）。可以將其作為早餐或飲料的甜味劑，但應避免同時攝入其他高碳水化合物食物。

李思賢提醒，市面上的蜂蜜很多會經過加熱處理，加熱會破壞蜂蜜中的酶、抗菌活性和抗氧化劑，降低其健康益處。因此，為了保留蜂蜜的最佳營養價值和療效，建議在「烹飪後」再加入蜂蜜，避免高溫處理。此外，選擇標示為「生」或「未經加熱」的蜂蜜產品，可以確保其天然成分未被破壞，從而獲得最大的健康益處。

醫師提醒，蜂蜜加熱會破壞其中的酶、抗菌活性和抗氧化劑，降低其健康益處，建議在「烹飪後」再加入；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提醒，蜂蜜加熱會破壞其中的酶、抗菌活性和抗氧化劑，降低其健康益處，建議在「烹飪後」再加入；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中