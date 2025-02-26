健康網》蜂蜜是天然甜味劑！ 醫：4類人不宜吃

醫師表示，患有脂肪肝與胰島素阻抗、糖尿病、痛風的人及嬰兒都不宜食用蜂蜜；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蜂蜜被視為天然糖分，經常用於各項料理中，但並不是所有人都適合吃蜂蜜！鄰好西醫診所醫師李思賢表示，雖然蜂蜜常被視為健康的天然甜味劑，能減少身體氧化損傷，但它本質上仍是「糖」，患有脂肪肝與胰島素阻抗、糖尿病、痛風及嬰兒都不宜食用。對嬰兒來說，蜂蜜中可能含有「肉毒桿菌孢子」，對免疫系統發育尚未完全的嬰兒而言，可能引發嚴重的肉毒中毒。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，蜂蜜是一種天然甜味劑，由蜜蜂從花朵中採集花蜜，經過其體內酶的轉化和儲存，最後在蜂巢中成為蜂蜜。這種黃金色的黏稠液體歷來被視為營養豐富且具有多種健康益處，常常被用於民間療法和日常烹飪中。

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雖然蜂蜜常被視為健康的天然甜味劑，但它實質上仍然是「糖」，其主要成分為果糖（約50%）和葡萄糖（約40%），其餘部分則是水分和其他糖類（如麥芽糖和蔗糖）。這使得蜂蜜與砂糖的組成非常相似，砂糖由等量的果糖和葡萄糖組成。兩者的血糖指數（Glycemic Index, GI）也十分接近，蜂蜜約為58，而砂糖為60。這意味著兩者對血糖的影響基本相同，都能迅速提高血糖水平。

醫師指出，蜂蜜與砂糖的血糖指數十分接近，蜂蜜約為58，而砂糖為60，這意味著兩者都能迅速提高血糖水平，要適量攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

蜂蜜中比較特別的是麥蘆卡蜂蜜（Manuka Honey），這是來自紐西蘭和澳大利亞的麥蘆卡樹花蜜，以其強大的抗菌特性和健康益處而著稱。其主要成分包括甲基乙二醛（MGO），賦予其獨特的抗菌能力。與其他蜂蜜相比，麥蘆卡蜂蜜的抗菌活性更高，並且具有更多的抗氧化劑和抗炎特性。

蜂蜜3優點

李思賢提到，儘管蜂蜜是糖，但對健康者來說，它在某些方面其實優於精製糖：

●減少身體氧化損傷及炎症：蜂蜜富含抗氧化劑和抗炎物質，這些成分有助於減少體內的氧化損傷和炎症。根據《Oxidative Medicine and Cellular Longevity》的1項研究，連續6個月每日食用蜂蜜，體內的氧化壓力顯著降低。

●促進傷口癒合：蜂蜜具加速傷口復原的能力，特別是在術後和燒傷的情況下。

●提升脂聯素：蜂蜜被發現能提升脂聯素（adiponectin），改善脂肪酸氧化和胰島素敏感性，這對於代謝健康十分有益。

4類人宜避蜂蜜 嬰兒忌食

●患有脂肪肝、胰島素阻抗者：果糖需要由肝臟代謝，過量攝入會對肝臟造成負擔，可能導致脂肪肝和胰島素抵抗。

●糖尿病患者：糖尿病患者食用蜂蜜也可能引起血糖波動，增加控制血糖的難度。

●痛風患者：痛風患者也應該避免食用蜂蜜，因為果糖可能增加尿酸水平，導致痛風發作。

●嬰兒：蜂蜜中可能含有「肉毒桿菌孢子」，這對於尚未發育完全的嬰兒免疫系統來說，可能引發嚴重的嬰兒肉毒中毒，這是一種潛在致命的疾病。因此，建議1歲以下嬰兒避免食用蜂蜜。

李思賢強調，即使是健康人群，蜂蜜的攝取量也應適度控制。根據營養學建議，每天的蜂蜜攝取量應控制在20克以下（相當於1湯匙的量）。可以將其作為早餐或飲料的甜味劑，但應避免同時攝入其他高碳水化合物食物。

李思賢提醒，市面上的蜂蜜很多會經過加熱處理，加熱會破壞蜂蜜中的酶、抗菌活性和抗氧化劑，降低其健康益處。因此，為了保留蜂蜜的最佳營養價值和療效，建議在「烹飪後」再加入蜂蜜，避免高溫處理。此外，選擇標示為「生」或「未經加熱」的蜂蜜產品，可以確保其天然成分未被破壞，從而獲得最大的健康益處。

醫師提醒，蜂蜜加熱會破壞其中的酶、抗菌活性和抗氧化劑，降低其健康益處，建議在「烹飪後」再加入；示意圖。（圖取自photoAC）

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