壯男陰莖下彎逾40度難行房 矯正手術「抬頭挺胸」

一名30多歲壯年男陰莖彎曲導致行房困難，手術後恢復正常。（圖取自shutterstock）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名32歲謝姓男子自青春期就發現陰莖向下彎曲，且角度異於常人，一開始只是尿尿對不準並不在意，直到交了女朋友才意識到不能再拖延就醫，因為同房時不僅性交困難，也造成雙方疼痛，讓男子自卑又愧疚，「垂頭喪氣」的來到泌尿科尋求協助，經醫師實施陰莖矯正手術，術後隔天即出院，且不影響性功能，1個月後「重新開機」就「抬頭挺胸」！

東元綜合醫院泌尿科主治醫師戴順慶解釋，在台灣陰莖彎曲的男性少於1成，只要勃起不疼痛以及不影響性生活品質，就沒有手術的必要；一般來說，彎曲大於30度以上才可能造成困擾而需就醫矯正，彎曲的方向是上下左右都有可能，通常在勃起時才看得出來，彎曲原因又分成先天性和後天性。

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後天性的原因跟「佩羅尼式疾病」有關，是由於白膜單側一處發炎形成硬塊而導致彎曲，可能伴隨勃起時疼痛。上述個案則是屬於先天性的原因，在生長過程中因為白膜生長的不對稱而彎曲，先天性沒有硬塊，不會疼痛，也不會影響生育功能和性快感，目前研究僅知與基因相關。

戴順慶指出，該個案屬於向下彎曲超過40度，算相當罕見的情況。因為陰莖彎曲導致性交時與伴侶雙方疼痛、性行為困難、造成伴侶關係緊張、心理挫折也間接影響床上表現。先天性原因建議施以陰莖校正手術「白膜摺疊術」，手術是在彎曲的反方向，將白膜做縫合，手術過程僅30分鐘，隔天就能出院。整體來說，手術成功率高，不會影響性功能與性快感，術後約1個月就能正常同房。

戴順慶建議，陰莖彎曲的患者雖然不影響健康，但大多伴隨著心理壓力，譬如自信心低落影響交友、擔心無法獲得伴侶的包容、影響性生活的愉悅體驗、性自信心低落間接影響表現等心理焦慮。現在的陰莖矯正手術已相當純熟，建議至泌尿科門診諮詢，由專業醫師給予個人化的醫療建議，切勿輕信坊間不實資訊，積極面對就有機會找回一生的「性」福！

泌尿科醫師戴順慶表示，陰莖彎曲的患者雖然不影響健康，但大多伴隨著心理壓力，影響性生活品質和伴侶關係緊張。陰莖校正手術「白膜摺疊術」手術過程僅30分鐘，隔天就能出院，且不影響性功能。（記者廖雪茹攝）

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