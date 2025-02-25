印尼醫療人員至中山附醫 取經兒童骨髓移植技術

中山附醫接待指導來台的印尼醫療人員，幫助他們提升學習兒童半吻合骨髓移植技術。（中山附醫提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣的醫療技術常有來自世界各國的醫療人員來台取經，但來台灣學習兒童骨髓移植技術卻十分少見，近日中山醫學大學附設醫院（以下簡稱中山附醫）指導來台的印尼醫療人員學習兒童半吻合骨髓移植技術，中山附醫抱持著醫療無國界，將多年的經驗分享出去，幫助到更多病人。

印尼雖為世界人口第四多的國家，但骨髓移植技術仍尚未成熟，若有骨髓移植的病患出現，患者需要到其它國家接受移植，才能因此保住生命，印尼雅加達慈濟綜合醫院小兒血液腫瘤科的醫師Edi，在印尼國內積極發展骨髓移植技術來拯救病患，在來台之前，Edi醫師很認真的到歐洲各國去學習技術，同時醫院也提供了骨髓移植的先進設備。

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但Edi醫師仍然面臨到印尼骨髓移植的一些困難，例如印尼沒有自己的骨髓庫，不易找到合適的捐贈者，此外，印尼的醫療人員不會執行骨髓移植前所需的全身放射線照射，以及骨髓移植併發症處理，尚需要經驗累積，這些都是Edi醫師所碰到的難題。

一年前，中山附醫兒童血液腫瘤科主任巫康熙以中華民國血液及骨髓移植學會理事長的身分，受邀到印尼分享兒童骨髓移植的經驗，並協助當地醫院進行骨髓移植，而病患接受骨髓移植過程相當順利。

而Edi醫師所面臨到的問題，也因此出現了曙光，Edi醫師表達希望來台灣向巫康熙醫師學習兒童骨髓移植技術，特別是半吻合骨髓移植技術。

2024年12月經申請通過後，印尼雅加達慈濟綜合醫院團隊終於來到台灣，除了Edi醫師的移植團隊之外，還包括放射腫瘤科團隊，由中山附醫放射腫瘤科李岳駿主任實際教導骨髓移植前所需的全身放射線照射。

巫康熙表示，半吻合骨髓移植在沒有骨髓庫的國家特別重要，兒童半吻合骨髓移植有許多的問題需要克服，像是骨髓捐者配對問題、植入失敗、感染或排斥等等難題，要克服都需要很多經驗累積，此次的取經，有助於印尼進行兒童骨髓移植技術。

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