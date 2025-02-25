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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

2寶媽經痛、貧血 原來是「子宮肌腺症」上身

2025/02/25 11:12

高惠芬醫師指出，透過達文西機器手臂手術解決患者的子宮肌腺症，同時保留卵巢及子宮頸，大幅提升生活品質。（記者陳建志攝）

高惠芬醫師指出，透過達文西機器手臂手術解決患者的子宮肌腺症，同時保留卵巢及子宮頸，大幅提升生活品質。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕42歲蔡姓婦人3年前生完第二胎後，發現月經量變多且合併大量血塊和嚴重經痛，但她並沒有太在意，直到體檢報告顯示患有中度貧血，連婦科腫瘤指數都偏高，才讓她驚覺有異就醫檢查，確診罹患「子宮肌腺症」，所幸透過健保給付的達文西機器手臂手術切除子宮，並保留卵巢、子宮頸等重要部位，讓她術後開心和丈夫一圓環島夢。

亞洲大學附屬醫院婦產部微創內視科主任高惠芬表示，患者到院時得知是嚴重型子宮肌腺症後，考量工作無法接受手術，並擔心前兩胎剖腹產可能會有嚴重沾黏增加手術困難度，決定先嘗試荷爾蒙藥物治療，雖改善月經量多及經痛問題，但卻出現皮膚痘痘增多、水腫、體重增加等副作用，讓她更加困擾。

高惠芬指出，「子宮肌腺症」是指子宮內膜細胞浸潤到子宮肌肉層形成急性及慢性發炎反應，發生率約在20-35%，會出現經痛、月經量多或慢性骨盆疼痛等症狀，尤其隨著年齡增長，內在、外在環境荷爾蒙刺激增加，經痛和經血量多的症狀會更趨明顯，不僅影響生活品質，也得服用過多的止痛藥，甚至造成貧血困擾。

高惠芬強調，子宮肌腺症依年齡、生育計畫、症狀嚴重的程度，可選擇藥物治療或手術治療，二者各有優缺點，醫師會依每位患者的狀況，選擇最適合的治療方案，若選擇手術治療，也可選擇切除部份子宮肌腺症病兆（建議術後荷爾蒙治療減少日後復發的機會）或是根除性子宮切除手術治療。

該名患者評估後，決定選擇達文西機器手臂輔助手術，安排次全子宮切除手術，過程中並保留卵巢和子宮頸，避免提早停經、減少對骨盆韌帶的破壞，也不會縮短陰道的長度，並藉由機器手臂3D手術視野和精細手術技術，順利處理子宮沾黏問題，術後3天就出院，並在2週後和先生完成自行車環島的夢想。

高惠芬提醒，不少患者聽到手術都會十分焦慮，但其實近年來微創手術技術越來越進步，機器手臂輔助手術會提供醫師3D手術視野，搭配機器人手腕精細操作手術，大幅提升手術精準度，術後傷口小、恢復快，也能減輕患者負擔，目前健保已有部分給付，建議可與醫療團隊溝通，盡快恢復健康生活步調。

蔡姓婦人月經量變多且有大量血塊和嚴重經痛，經檢查才發現罹患「子宮肌腺症」（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

蔡姓婦人月經量變多且有大量血塊和嚴重經痛，經檢查才發現罹患「子宮肌腺症」（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

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