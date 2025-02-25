自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

高三女學生「鬼剃頭」中醫調養兼針灸半年獲改善

2025/02/25 11:48

高三女生疑課業壓力太大「鬼剃頭」，頭髮狂掉、嚴重禿頭。（林煥欽提供）

高三女生疑課業壓力太大「鬼剃頭」，頭髮狂掉、嚴重禿頭。（林煥欽提供）

〔記者歐素美／台中報導〕1名正值青春期的高三女學生，不知何因出現的嚴重落髮困擾，原本茂密的頭髮出現一塊塊光禿區域，致其情緒低落，自信心嚴重受創。

家人帶她到多家醫療機構治療，經抽血檢查與中西醫診斷，並未發現明顯異常，經治療或外用生髮產品，效果皆不理想。求治豐原醫院中醫科主任林煥欽後，林煥欽診斷出其落髮與氣血不足、肝腎陰虛有關。隨後開立中藥調理體質，並搭配針灸療法促進頭皮微循環，半年後禿頭的情況明顯改善，重拾青春自信。

林煥欽表示，圓禿（Alopecia Areata），中醫俗稱「鬼剃頭」，是常見的自體免疫性落髮疾病，特徵為頭皮或身體其他部位突然出現圓形脫髮區塊。研究顯示發生圓禿與免疫系統異常、心理壓力、荷爾蒙變化及遺傳因素等相關，病程不定，有些患者能自然恢復，而部分患者則需透過適當治療促進毛髮再生。

除了急性圓禿患者，長期病患也可能面臨持續性落髮的困擾。林煥欽說，一名因中風住院的患者，頭頂幾乎光禿無髮，多年來嘗試多種治療，效果亦不甚顯著。經其診斷認為落髮亦可能與氣血循環不佳有關，在治療中風時，另加以頭皮針予以輔助治療，透過刺激頭皮特定穴位，活絡氣血循環，幫助毛囊重新獲取養分，經過數月治療，患者光禿的頭皮開始長出細密新髮，讓病患驚喜不已，重燃對生髮的希望。

林煥欽指出，中醫認為落髮與肝腎陰虛、氣血不足、脾胃失調等因素相關。現代生活壓力大、飲食不均衡、睡眠不足等，容易導致身體內部失衡，進而影響毛囊健康，造成落髮。中醫治療強調標本兼顧，透過內服中藥、外用草本方劑、針灸療法等方式，達到調整體質、促進毛髮再生的效果。

林煥欽表示，落髮問題影響外觀，甚至患者心理健康，但透過適當的治療與耐心調理，仍有機會恢復。中醫透過內服中藥與針灸療法，調理氣血、改善免疫、促進頭皮循環，對於疫後落髮、壓力型落髮及長期病患的毛髮恢復皆有很好效果。

林煥欽提醒民眾若遇到掉髮問題，應諮詢專業醫師，選擇適合的治療方式，早日找回健康濃密的秀髮與自信心。切勿輕信來路不明的生髮藥物或偏方，而損害毛囊健康，甚至導致皮膚過敏或其他副作用。

林煥欽強調，落髮問題不容忽視，民眾若發現異常掉髮，應及早就醫，尋求專業診斷與治療，避免延誤黃金恢復期。此外，應培養良好生活習慣，如保持均衡飲食、規律作息、適量運動，以維持頭皮健康。

高三女生經中醫及針灸治療半年，逐漸恢復生髮。（林煥欽提供）

高三女生經中醫及針灸治療半年，逐漸恢復生髮。（林煥欽提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中