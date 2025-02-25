高三女學生「鬼剃頭」中醫調養兼針灸半年獲改善

高三女生疑課業壓力太大「鬼剃頭」，頭髮狂掉、嚴重禿頭。（林煥欽提供）

〔記者歐素美／台中報導〕1名正值青春期的高三女學生，不知何因出現的嚴重落髮困擾，原本茂密的頭髮出現一塊塊光禿區域，致其情緒低落，自信心嚴重受創。

家人帶她到多家醫療機構治療，經抽血檢查與中西醫診斷，並未發現明顯異常，經治療或外用生髮產品，效果皆不理想。求治豐原醫院中醫科主任林煥欽後，林煥欽診斷出其落髮與氣血不足、肝腎陰虛有關。隨後開立中藥調理體質，並搭配針灸療法促進頭皮微循環，半年後禿頭的情況明顯改善，重拾青春自信。

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林煥欽表示，圓禿（Alopecia Areata），中醫俗稱「鬼剃頭」，是常見的自體免疫性落髮疾病，特徵為頭皮或身體其他部位突然出現圓形脫髮區塊。研究顯示發生圓禿與免疫系統異常、心理壓力、荷爾蒙變化及遺傳因素等相關，病程不定，有些患者能自然恢復，而部分患者則需透過適當治療促進毛髮再生。

除了急性圓禿患者，長期病患也可能面臨持續性落髮的困擾。林煥欽說，一名因中風住院的患者，頭頂幾乎光禿無髮，多年來嘗試多種治療，效果亦不甚顯著。經其診斷認為落髮亦可能與氣血循環不佳有關，在治療中風時，另加以頭皮針予以輔助治療，透過刺激頭皮特定穴位，活絡氣血循環，幫助毛囊重新獲取養分，經過數月治療，患者光禿的頭皮開始長出細密新髮，讓病患驚喜不已，重燃對生髮的希望。

林煥欽指出，中醫認為落髮與肝腎陰虛、氣血不足、脾胃失調等因素相關。現代生活壓力大、飲食不均衡、睡眠不足等，容易導致身體內部失衡，進而影響毛囊健康，造成落髮。中醫治療強調標本兼顧，透過內服中藥、外用草本方劑、針灸療法等方式，達到調整體質、促進毛髮再生的效果。

林煥欽表示，落髮問題影響外觀，甚至患者心理健康，但透過適當的治療與耐心調理，仍有機會恢復。中醫透過內服中藥與針灸療法，調理氣血、改善免疫、促進頭皮循環，對於疫後落髮、壓力型落髮及長期病患的毛髮恢復皆有很好效果。

林煥欽提醒民眾若遇到掉髮問題，應諮詢專業醫師，選擇適合的治療方式，早日找回健康濃密的秀髮與自信心。切勿輕信來路不明的生髮藥物或偏方，而損害毛囊健康，甚至導致皮膚過敏或其他副作用。

林煥欽強調，落髮問題不容忽視，民眾若發現異常掉髮，應及早就醫，尋求專業診斷與治療，避免延誤黃金恢復期。此外，應培養良好生活習慣，如保持均衡飲食、規律作息、適量運動，以維持頭皮健康。

高三女生經中醫及針灸治療半年，逐漸恢復生髮。（林煥欽提供）

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