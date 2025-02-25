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健康網》男子感冒癒後常耳鳴 「微量」中耳積水擾聽力

2025/02/25 11:08

男子感冒後，只要聽到較大聲響或快速轉頭就耳鳴，醫師抽絲剝繭釐清病因。（陳建志提供）

男子感冒後，只要聽到較大聲響或快速轉頭就耳鳴，醫師抽絲剝繭釐清病因。（陳建志提供）

文／陳建志

1名45歲男性，自從半年前感冒後，只要一聽見突然變大的聲響，或者快速轉頭時，左耳就會聽見「嗡」一聲。與人交談時，當對方言語突然停止時，左耳也會聽見「嗡」一聲。

吃飯咀嚼 左耳耳鳴如敲鑼

他很怕聽見關門聲或敲擊聲，例如原子筆掉桌上。索性戴起耳塞，雖然不會聽見怪聲，但吃飯咀嚼時，隨著張口閉口，左耳還是會頻頻聽見一陣陣「嗡、嗡、嗡」聲，好像在敲鑼。

就醫時，耳鏡檢查發現他的左側耳膜下方有一點琥珀色的液面。聽力檢查，顯示左耳低頻性輕度傳導性聽力障礙，耳蝸及聽神經功能都是正常的。

患者的耳膜下方，可以見到一層薄薄黃色的液面（箭頭所示）。（陳建志提供）

患者的耳膜下方，可以見到一層薄薄黃色的液面（箭頭所示）。（陳建志提供）

根據解剖，正常中耳腔，鄰近耳膜處，有一個斜向耳咽管的斜坡，中耳腔分泌物可依著重力，順勢排入鼻咽。有些人，因中耳腔黏膜脂肪層萎縮，在鄰近耳膜處，反而留下一個凹槽，稱為鼓室溝。

感冒時，病毒經由鼻腔，通過耳咽管，感染中耳腔，破壞底下黏膜，接著細菌感染，分泌黏液，堆積在鼓室溝內，干擾耳膜震動，影響聽力，患者感到耳悶。

當耳膜接受聲波時，突然震動積液，激起大波動，回撞耳膜。當原本持續性的聲波突然停止時，積液因波動慣性，再回撞耳膜，類似水錘效應。如此，產生回音，極易引起聽覺過敏。

鼓室溝位於耳膜下，積液（紅色框）不易排入耳咽管。（陳建志提供）

鼓室溝位於耳膜下，積液（紅色框）不易排入耳咽管。（陳建志提供）

積液性鼓室溝炎 服藥治療1.5個月痊癒

該患者其實是罹患了「積液性鼓室溝炎」，這種「微量」中耳積水，不可能利用耳膜穿刺術引流出來，因此建議他規則地服用抗組織胺，進而減輕中耳腔黏膜的過敏反應；服用抗生素，殺死細菌，減輕發炎。上述個案，在接受治療1.5個月後，不僅中耳積水痊癒，連擾人的耳鳴也消失了。

中耳積水及早診治 預後佳且不影響生活

隨著時代與醫藥的進步，慢性中耳炎不同於以往，患者不會等到耳膜破洞流膿才就醫，往往在只有耳鳴或耳悶時就會求醫。臨床發現，很多的耳鳴患者都有輕度的中耳積水，倘若沒有積極治療，不僅會讓人感到煩躁，還會影響睡眠，甚至反過來加重耳鳴，形成惡性循環。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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