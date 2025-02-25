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健康 > 杏林動態

檢體傳輸23秒到位 高醫設亞洲首套超高速傳送系統

2025/02/25 10:42

高醫檢驗醫學部「超高速檢體自動傳送系統」CBC樣本可直接運送至工作區域，運送時間從 35 分鐘縮短至 3 分鐘。（高醫提供）

高醫檢驗醫學部「超高速檢體自動傳送系統」CBC樣本可直接運送至工作區域，運送時間從 35 分鐘縮短至 3 分鐘。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為提升檢驗效率、縮短病人等候時間，高雄醫學大學附設中和紀念醫院導入智慧科技，設置亞洲首套「超高速檢體自動傳送系統」，長達200米的跨棟氣送管路只需23秒可將檢體傳輸到位，大幅減少人工運送的風險與時間成本。

高醫指出，全新導入的「超高速檢體自動傳送系統」採單管傳送設計，使檢體能夠垂直跨棟直送中央檢驗室，長200米僅需23秒。此外，系統還可以針對不同臨床需求，設置多元檢體運送管道，包括院內氣送管道與急診檢體點對點傳送，確保檢體運輸的安全性與準確性。以往，跨棟抽血櫃檯的檢體平均需35分鐘才能送達檢驗室，現在透過條碼辨識技術自動分流，一般血液檢查檢體最快3分鐘即可直送血液檢查區，醫檢師也可透過「AI檢體監控看板」即時掌握每支檢體的檢驗進度。

院長王照元表示，高醫因院區佔地廣，抽血櫃檯分布於多個區域，且每日服務約1300人次，檢驗醫學部導入「AI大數據分析系統」，可以精準的人力調度，有效縮短民眾在尖峰時段的等候時間。病人取票時，抽血號碼牌上會顯示預估等候時間供參考，還可以透過手機即時查詢排隊狀況，經AI優化後，尖峰時段平均等候時間從6分54秒縮短至4分7秒，縮短幅度達40%。

高醫檢驗醫學部「GLP生化自動化軌道」採單管傳運輸，且可智能調節急件優先。（高醫提供）

高醫檢驗醫學部「GLP生化自動化軌道」採單管傳運輸，且可智能調節急件優先。（高醫提供）

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