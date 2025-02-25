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健康網》中醫養肝護眼有一套 按摩3穴位+3茶飲遠離「惡視力」

2025/02/25 20:45

中醫師指出，小孩臟腑嬌嫩，氣血未充，容易受到外界因素影響。建議可以透過飲食調養、充足睡眠和適當運動來養肝護眼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

中醫師指出，小孩臟腑嬌嫩，氣血未充，容易受到外界因素影響。建議可以透過飲食調養、充足睡眠和適當運動來養肝護眼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在現代社會中，電子產品的普及以及學習壓力的增加，使得兒童視力保健成為家長關注的重要課題。三重沐稼親子中醫診所院長陳婉柔表示，中醫學認為，眼睛的健康與全身的經絡、臟腑功能密切相關。肝開竅於目，肝血充足則目能視物清晰，反之則可能引起視力模糊或其他眼疾。因此，護眼的首要任務是護肝，保持氣血通暢。

呵護兒童健康 飲食調養、充足睡眠+適當運動

陳婉柔指出，小孩臟腑嬌嫩，氣血未充，容易受到外界因素影響。建議可以透過飲食調養、充足睡眠和適當運動來養肝護眼。

●飲食調養：讓孩子多吃富含維生素A和葉黃素的食物，如胡蘿蔔、菠菜、藍莓等，有助於保護視網膜，增強視力。

胡蘿蔔、菠菜等食物富含維生素A和葉黃素，有助於保護視網膜，增強視力；示意圖。（圖擷取自photoAC）

胡蘿蔔、菠菜等食物富含維生素A和葉黃素，有助於保護視網膜，增強視力；示意圖。（圖擷取自photoAC）

●充足睡眠：睡眠不足會使肝血不足，間接影響視力。家長應確保孩子有規律的作息，保證充足的睡眠時間。

●適當運動：運動可以促進血液循環，增強體質，也可以讓小朋友遠離3C產品，進而調節眼睛的焦距，對保護眼睛很有幫助。

減少視疲勞3方法 光線充足很重要

長時間近距離用眼會導致視疲勞，進而影響視力。陳婉柔建議家長幫助孩子形成良好的用眼習慣，包括定時休假、良好姿勢及光線充足。

●定時休息：每用眼20分鐘，應讓孩子休息20分鐘，遠眺或閉目養神。

●良好姿勢：書寫和閱讀時，保持良好的坐姿，眼睛與書本保持適當距離（約30公分）。

●光線充足：確保學習和閱讀環境的光線充足且柔和，避免在強光或昏暗環境中用眼。

中醫師提醒，應確保學習和閱讀環境的光線充足且柔和，避免在強光或昏暗環境中用眼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

中醫師提醒，應確保學習和閱讀環境的光線充足且柔和，避免在強光或昏暗環境中用眼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

中醫護眼按摩 可以這樣做

除了食療之外，中醫通過按摩特定穴位也能促進眼部血液循環，緩解眼睛疲勞。

●按壓睛明穴

睛明穴位於目內眥角稍上方，按壓此穴有助於緩解眼部疲勞，改善視力。每次按壓3-5分鐘，每天2-3次。

睛明穴位於目內眥角稍上方，按壓此穴有助於緩解眼部疲勞，改善視力。（資料照）

睛明穴位於目內眥角稍上方，按壓此穴有助於緩解眼部疲勞，改善視力。（資料照）

●按摩太陽穴

太陽穴位於眉梢與外眼角之間的凹陷處，適當按摩此穴可以疏通經絡，緩解眼睛疲勞。每次按摩3-5分鐘，每天2-3次。

太陽穴位於眉梢與外眼角之間的凹陷處，適當按摩此穴可以疏通經絡，緩解眼睛疲勞。（資料照）

太陽穴位於眉梢與外眼角之間的凹陷處，適當按摩此穴可以疏通經絡，緩解眼睛疲勞。（資料照）

●揉按四白穴

四白穴位於眼睛正下方的凹陷處，按壓此穴能促進眼部血液循環，減輕眼部壓力。每次按壓3-5分鐘，每天2-3次。

決明子、枸杞子和菊花茶 可明目護眼

陳蜿柔指出，中藥在護眼方面也有著廣泛的應用，常用的護眼中藥有決明子、枸杞子和菊花茶。

●決明子：決明子有清肝明目、袪風潤腸的作用，可用於泡茶飲用；若是脾胃較虛，易拉肚子的小朋友，需要注意。

決明子有清肝明目、袪風潤腸的作用，可用於泡茶飲用。（資料照）

決明子有清肝明目、袪風潤腸的作用，可用於泡茶飲用。（資料照）

●枸杞子：枸杞子有滋補肝腎、明目的作用，可以直接食用或泡水飲用。

枸杞子有滋補肝腎、明目的作用。（資料照）

枸杞子有滋補肝腎、明目的作用。（資料照）

●菊花：菊花具有疏風清熱、明目的作用，泡茶飲用有助於保護視力。對於長期盯著3C產品，或是眼睛有發炎狀況的時候，是蠻不錯的消炎茶品。

菊花茶可保護視力。（圖擷取自photoAC）

菊花茶可保護視力。（圖擷取自photoAC）

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