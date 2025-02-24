高雄重症沒床延遲收治死亡？ 衛福部還原真相

近日傳出一名重症患者找不到床，最後不幸過世，對此，衛福部醫事司長劉越萍解釋過程。（記者朱沛雄攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近日大醫院急診壅塞，傳出一名重症患者找不到床，最後從高雄送到雲林的醫院仍不幸過世，對此，衛福部醫事司長劉越萍解釋，該名個案並非在外傳的高雄，而是台南，事件發生於2月中旬的某日，早上10點確定轉診，12點成大醫院斗六分院就回覆可收案，最終是病程變化死亡，並無延遲治療情形。

媒體報導一名重症患者日前被送至高雄某醫學中心急診，但院內加護病房滿床，無法收治，聯繫高雄、台南、嘉義等十多家大型醫院，均無法後送，最後送至遠在150公里外的成大醫院斗六分院，患者仍因敗血症過世。

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劉越萍指出，此案發生於2月中旬的台南，當天7點送至某醫學中心，該院收治個案後，早上10點照會評估需要外科手術，考量個案具高齡與多重病史，開刀風險高，術後需要入住加護病房，但該院已無加護病房而啟動轉診機制，經過聯繫，中午12點成大醫院斗六分院就確定可以收案，在經過家屬同意後，病人下午4點半抵院送入開刀房，術後隔天晚上11點多時，則因病情變化而不幸往生。

針對護理人員分享類似個案，資訊卻可能不完整，劉越萍指出，因為現在醫護壓力大，需要宣洩，會再了解看看是否有適度的正規管道提供意見陳述。不過，「了解」不是「查察」，而是想釐清不利用部長信箱之類管道的原因，且衛生單位也有相關定期的討論會議，期待能夠將重點放在系統、制度層面的改善。

衛福部長邱泰源也強調，這種個案在急重症的領域相當多，當面對各種意見，都是存著謙卑的態度看看怎麼改善，不會有批評回去的態度。

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