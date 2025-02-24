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健康網》「凍齡」男神養成術！ 營養師揭5原則、3不做

2025/02/24 20:11

59歲郭富城仍擁有緊實的身材與年輕的外貌。（資料照）

59歲郭富城仍擁有緊實的身材與年輕的外貌。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你也可以擁有像郭富城、彭于晏一樣緊實的身材與年輕的外貌。營養師高敏敏在臉書分享港台男星維持「凍齡」體態的共同秘訣，包含：堅持運動、適時放鬆、定期量體重、嚼口香糖解饞、健康飲食；「3不做」則包含不過度訓練、不吃炸物與甜食、不熬夜，才能擁有健康體態與自信外貌。

男星的凍齡養成5大原則

1. 堅持運動：運動的重點不在於選擇哪種運動，而是能夠持之以恆。每週安排固定的運動時間，不僅能讓身材線條更緊緻有力，還能提升整體代謝，塑造更年輕健康的體態。

2. 適時放鬆：按摩、拉筋、泡澡是許多男星日常舒壓的重要方法，不僅能促進血液循環，還能幫助肌肉放鬆，加快身體恢復，讓人隨時保持活力與精神。

3. 定期量體重：養成定期監測體重與身體變化的習慣，有助於調整飲食與運動計畫，使凍齡計劃更加有效率，避免體重悄悄上升而不自知。

4. 嚼口香糖解饞：想吃零食時，嚼無糖口香糖是許多藝人控制飲食的小撇步，不僅能滿足口慾，還能避免攝取過多熱量。但需適量，避免過度咀嚼影響臉部線條。

5. 健康飲食搭配原則：

●水煮蛋：提供優質蛋白質，搭配減油減糖的雜糧麵包，營養更均衡。

●高纖、高鉀水果：餐前攝取高纖維蔬果增加飽足感，餐後選擇香蕉、奇異果、火龍果等高鉀水果，有助於消除水腫。

●清淡原型食物：以瘦肉和蔬菜為主，搭配清淡調味，並減少精緻澱粉的攝取，使身體更輕盈有活力。

高敏敏強調，運動需適量，過度訓練會加重身體負擔，反而影響鍛鍊效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

高敏敏強調，運動需適量，過度訓練會加重身體負擔，反而影響鍛鍊效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

凍齡養成「3不做」

1. 不過度訓練：運動需適量，過度訓練會加重身體負擔，反而影響鍛鍊效果。每次運動後應確保充分休息與修復，並以漸進式增加運動強度，讓身體穩步進步。

2. 不吃炸物與甜食：油炸食品與高糖食物是健康的大敵，不僅熱量高，還容易導致心血管疾病與肥胖。建議以清蒸、烤製或少油料理代替，既能享受美味又能兼顧健康。

3. 不熬夜：熬夜會影響生理時鐘，阻礙肌肉修復，還會導致壓力荷爾蒙上升，增加對垃圾食物的渴望。每晚保持7至8小時高品質睡眠，才能維持最佳體態與精神狀態。

高敏敏強調，保持年輕與好身材並非一朝一夕，而是需要運動、飲食與規律生活的共同配合。透過逐步改善生活習慣、養成自律的生活方式，每個人都能擁有如男神般的健康體態與自信外貌。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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