健康網》恨之入骨誕生「討厭香菜日」 不討喜卻有9好處

營養師表示，香菜對部分民眾來說並不討喜，卻有益視力、降膽固醇、有益心臟、幫助消化、保護大腦、維持骨骼健康、天然抗氧化、增強免疫力、預防感染好處。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香菜配蚵仔煎、肉圓超百搭，但卻受到不少人「唾棄」，國外甚至有人為此創辦「我恨香菜」（I Hate Coriander）臉書粉專，將每年2月24日訂為「討厭香菜日」。營養師李婉萍表示，雖然香菜對部分群眾而言不討喜，卻有益視力、降膽固醇、有益心臟、幫助消化、保護大腦、維持骨骼健康、天然抗氧化劑、增強免疫力、預防感染。

李婉萍於臉書發文指出，香菜營養價值高，其中有豐富的維生素A、 維生素C、B1、B2、胡蘿蔔素等，也有不少的礦物質 鈣、鎂、磷和鐵質等。對健康有多種的功效。以每100g份量來看，香菜熱量26大卡、維生素A有12085 IU、鈣質61mg、維生素C含71.9mg。

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營養師分享香菜營養價值。（圖擷取自李婉萍臉書）

討厭香菜 可能是人體基因影響

李婉萍進一步說明，「國際討厭香菜日」起源於奧地利一群極度討厭香菜的人在2013年舉辦我恨香菜（I Hate Coriander）的臉書粉專，並於2017年發起活動，將每年的2月24日訂定為國際討厭香菜日。別看這好像是搞怪的兒戲，該粉專至今已累積30多萬名追蹤者。

她也分享，有研究發現討厭香菜的人是因為受到特定基因「OR6A2」的影響。OR6A2嗅覺受體基因，其受體基因可以接受到香菜中含有的「醛類物質」，導致這些人會聞到香菜就有肥皂的味道而感到噁心討厭。

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