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健康網》醫美術後怎麼保養？ 醫：做好5大關鍵更持久

2025/02/24 21:30

吳易儒指出，術後保養可從5大重點著手，能有效延長醫美療程帶來的美麗成果；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易儒指出，術後保養可從5大重點著手，能有效延長醫美療程帶來的美麗成果；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在醫美手術前，最關心手術效果能維持多久，對此，新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文指出，術後保養可從5大重點著手，包括遵循醫囑、適當防曬與保濕、健康飲食與作息、避免過度刺激或損傷，以及定期回診與後續保養，能有效延長醫美療程帶來的美麗成果。

1. 遵循醫囑：吳易儒指出，每位患者術後都會收到詳細的注意事項，包括傷口清潔、用藥及活動限制等。嚴格遵守醫師指示，不僅能加速傷口癒合，還能降低併發症風險。此外，術後應避免用力揉搓治療部位，選用醫師推薦的溫和護膚品，若需使用抗發炎或抗生素藥物，也務必按時服用。

2. 適當防曬與保濕：由於手術後皮膚較為敏感，容易受到紫外線傷害，因此防曬尤為重要。吳醫師建議選擇SPF30以上的防曬產品，並每隔2小時補擦一次。此外，使用溫和、無刺激性的保濕霜可防止皮膚乾燥。即使在冬季，陽光依舊具有破壞力，外出時可搭配帽子或陽傘，為肌膚提供額外保護。

吳易儒說由於手術後皮膚較為敏感，容易受到紫外線傷害，因此防曬尤為重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易儒說由於手術後皮膚較為敏感，容易受到紫外線傷害，因此防曬尤為重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

3. 健康飲食與作息：「均衡飲食和良好作息對皮膚修復與維持效果同樣重要，」吳易儒強調。術後建議多攝取富含蛋白質的食物，如蛋類、豆製品、魚類、雞爪或豬腳，以幫助皮膚恢復彈性。此外，多食用具有抗氧化作用的食物，如草莓、綠茶，有助於減少自由基對皮膚的傷害。睡眠方面，每晚應保持7至8小時的睡眠，讓身體進行修復並促進皮膚細胞更新。

4. 避免過度刺激或損傷：術後應避免蒸桑拿、泡熱水澡或溫泉，以免高溫影響皮膚恢復。此外，手術後前幾週也應避免高強度運動，避免因出汗或拉扯影響手術部位。

5. 定期回診與後續保養：醫師可根據患者的恢復情況，提供補強療程或適合的保養方式。以玻尿酸或肉毒桿菌注射為例，因效果會隨時間減退，建議根據醫師建議進行定期補打。此外，搭配醫學級護膚療程，如光療或保濕導入，也能幫助延續手術帶來的美麗效果。

吳易儒強調，只要術後妥善照護，並遵循上述5大關鍵，就能讓醫美療程的效果更持久，讓美麗不再只是短暫的驚艷。

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