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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》避孕藥常忘記吃？ 試試「避孕環」持續三週釋放荷爾蒙

2025/03/01 19:30

食藥署指出，避孕環做了特殊的緩釋設計，使其可以持續三週穩定釋放荷爾蒙，省去每日服用避孕藥的麻煩；示意圖。（資料照）

食藥署指出，避孕環做了特殊的緩釋設計，使其可以持續三週穩定釋放荷爾蒙，省去每日服用避孕藥的麻煩；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道避孕環也是一種藥品嗎？食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文分享避孕環跟避孕藥的不同之處，避孕環與避孕藥，皆是透過釋放荷爾蒙，來阻止排卵及改變子宮內環境，降低精子與卵子結合的機率。不過，避孕環做了特殊的緩釋設計，使其可以持續三週穩定釋放荷爾蒙，省去每日服用避孕藥的麻煩。

避孕環小百科

食藥署指出，避孕環是一種植入式的長效避孕工具，外型通常為環狀且具有彈性，設計上便於使用者自行操作，放置於陰道中。一般在月經第一天開始置入，並需要按照藥品的仿單，於指定時間取出，並於下一週期，正確放置新的避孕環。

避孕環一般在月經第一天開始置入，並需要按照藥品的仿單，於指定時間取出，並於下一週期，正確放置新的避孕環；示意圖。（資料照）

避孕環一般在月經第一天開始置入，並需要按照藥品的仿單，於指定時間取出，並於下一週期，正確放置新的避孕環；示意圖。（資料照）

搭配保險套 提升效果還防性病

食藥署表示，雖然避孕環的避孕效果良好，但建議與保險套搭配使用，特別是首次使用或使用初期。這不僅能提升避孕成功率，還可有效預防性傳播疾病！另外，目前避孕環在台灣屬於處方藥，民眾應經由醫師評估，確認合適後再依處方使用。

食藥署表示，雖然避孕環的避孕效果良好，但建議與保險套搭配使用，特別是首次使用或使用初期；情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，雖然避孕環的避孕效果良好，但建議與保險套搭配使用，特別是首次使用或使用初期；情境照。（圖取自freepik）

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