南投醫院護理人員平均調薪16％ 打造優質環境

南投醫院慶祝護理師節，送給護理人員每人2500元禮券及無線吸塵器。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕5月12日是國際護理師節，衛生福利部南投醫院舉辦系列護師節活動，院長洪弘昌除頒獎表揚優異及服務資深的護理師、照服員、護佐及病房書記，感謝護理人員的辛苦外，也宣布送給護理人員平均調薪16%的大禮，調薪幅度遠高於公務人員調薪的3%，盼藉由提高待遇，激勵護理人員的士氣。

南投醫院表示，該院護理人員約320名，為慶祝國際護理師節，醫院除舉辦「我的超人爸爸媽媽」親子繪畫活動，邀請護理科同仁國小三年級以下子女參與創作，以畫筆描繪心中最親愛的爸爸媽媽外，也準備了貼心的禮物，不僅獻上慶祝蛋糕，並提供每人2千5百元的護師節禮券及無線吸塵器，當然最大禮物就是大幅調高護理人員薪水。

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南投醫院院長洪弘昌表示，此次護理人員的整體薪資提升，希望能留住目前在院的專業護理人才，也吸引更多優秀護理人員，代表醫院對護理專業照護價值的重視，未來院方將持續推動各項激勵與成長制度，打造優質友善醫護工作職場，確保病人的照護品質及安全性。

5月12日是國際護理師節， 南投醫院院長洪弘昌（左4）宣布院內護理人員平均調薪16%。（南投醫院提供）

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