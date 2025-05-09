健康網》手術後拆線前傷口這樣顧 傷口護理守則

藥師提醒，傷口護理守則，第一條是「別讓傷口碰水」，此外，若當傷口紅腫發炎或散發「奇妙」氣味、發燒超過38°C等，得趕緊就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕做完手術，最怕的不是痛，而是「照顧錯一步，傷口出問題」，舉凡「傷口濕了，該怎麼辦？」「可不可以洗澡？」「什麼時候拆線？」等都是民眾所關心的問題。藥師李翊弘、鄭琳珍分享傷口護理守則，第一條正是「別讓傷口碰水」，此外，若當傷口紅腫發炎或散發「奇妙」氣味、拆完線卻裂開或傷口永遠長不好、傷口周圍出現紅線一路擴張、發燒超過38°C，得趕緊就醫。

李翊弘、鄭琳珍在臉書專頁「肥軟藥師與囧丸狗的實驗生活」發文指出，除了傷口不能碰水外，敷料髒了就要換，傷口不能「悶到發霉」，咳嗽、彎腰、提重物等動作會讓人瞬間後悔，若傷口紅腫、發臭或越來越痛要趕快就醫。此外，吃「蛋白質+維他命C+鋅」比抹什麼都有效。

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李翊弘、鄭琳珍表示，一般有縫線的傷口，約7-14天可以拆線；如果傷在關節部位，則需要14-21天；若為糖尿病或免疫力低的人需要再多一點耐心等傷口復原。拆完線也不是萬事OK，切記避免劇烈運動、持續保持乾燥、可貼矽膠貼片幫助疤痕不明顯，若紅腫、滲液，記得立刻回診。

李翊弘、鄭琳珍說，不想要傷口好了留下疤痕，記得「保濕」，玻尿酸修復凝膠是好朋友，出門時記得上防曬或用衣物遮蓋，別讓疤見光死。拆線後1週，每天輕柔按摩5-10分鐘，能幫助組織柔化、使用矽膠貼片或疤痕凝膠，對於剖腹產、關節傷口效果特別好。

李翊弘、鄭琳珍提醒，術後顧傷口不是靠直覺，是靠正確知識加上一點點細心，別讓辛苦開刀白費，照顧好自己才是「真王道」。

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