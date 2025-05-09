響應5月9日「台灣無酒日」 高醫：酒精不耐症者罹癌風險高

將酒精棉片貼在手臂內側靜置20分鐘，如果皮膚出現泛紅就要高度懷疑有酒精不耐症。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕喝酒會臉紅可能是癌症警訊！響應5月9日「台灣無酒日」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院胃腸內科及高醫大口腔衛生學系今（9）日舉辦戒酒宣傳講座，提醒民眾可自行以酒精棉片檢測是否有「酒精不耐症」，對乙醛代謝越慢，會增加罹癌風險。

高醫副院長戴嘉言表示，醫師在臨床中看到太多因為長期飲酒而導致的肝硬化、胰臟炎、食道癌、頭頸癌、牙周病的個案，這些疾病其實多數是可以預防的，預防的第1步，就是正確認識「酒精無安全量」的觀念，進而做到「能不喝，就不喝；有喝，就要減量」。

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世界衛生組織（WHO）早已在2007年將酒精與其代謝產物「乙醛」列為一級致癌物。乙醛會直接破壞細胞DNA，累積在體內將大幅提升口腔癌、咽喉癌、食道癌、胃癌、大腸癌等消化道癌症的風險。

高醫胃腸內科醫師陳以勳指出，要知道自己是否有酒精不耐症，可以將酒精棉片貼在手臂內側靜置20分鐘，如果皮膚出現泛紅則有高度懷疑，準確率約有70%。特別是喝酒容易臉紅的人，代表可能帶有「酒精不耐症」的基因缺陷，體內缺乏分解乙醛的酵素，讓這個致癌物更難代謝、在體內停留更久。

台灣將近一半人口屬於酒精不耐症體質，為全球之冠，這也解釋了為何台灣因飲酒引起的癌症比例遠高於歐美。研究顯示，在歐美每25位癌症患者中有1位與飲酒有關，而在台灣及東亞國家，則是每10人就有1人。

高醫胃腸內科醫師陳以勳強調，食道癌、頭頸癌等消化道疾病並非命運，而是可以透過生活型態預防，無酒、低酒，是守護腸胃的第一步。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高醫響應5月9日台灣無酒日，特別提醒喝酒容易臉紅者，恐有酒精不耐症，對致癌物乙醛代謝越慢，會增加罹癌風險。（高醫提供）

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